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勒夫合約遭騎士買斷 未來動向受矚目

記者蔡佳霖／綜合報導
騎士正式買斷34歲的勒夫合約。（路透資料照片）
騎士正式買斷34歲的勒夫合約。（路透資料照片）

克里夫蘭騎士隊官方正式宣布，已經和老將勒夫（Kevin Love）達成合約買斷協議，並且將在未來退休他的0號球衣。

現年34歲的勒夫是在2014年被灰狼隊交易到騎士，至今效力9個賽季，期間出賽489場，380場擔任先發，平均上場28.6分鐘，可以得到15.7分9.2籃板2.2助攻，投籃命中率42.9%，三分命中率37.6%。

在騎士陣中，勒夫共2次入選明星賽，並幫助球隊連續4年闖進總冠軍賽，在2015-16賽季奪下隊史蒂一座NBA總冠軍。

騎士隊總管奧特曼（Koby Altman）在聲明中表示：「勒夫在騎士期間有著出色的生涯，包括在場上那些令人難忘的時刻。4次總冠軍賽之旅和2016年隊史總冠軍。在效力騎士的9個賽季中，他展現出絕佳魅力和職業精神代表著球隊和克里夫蘭這座城市。」

奧特曼最後更提到，球隊未來將會退休他的球衣。「我們感謝勒夫所帶來的影響力，並祝福他未來一切順利。我們都很清楚，勒夫已經在球迷心中和這支球隊留下非常深刻的烙印。」

據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，在勒夫爭奪戰中，熱火居於領先地位。主要原因在於熱火能夠提供他明確的角色定位，加上具備季後賽席次的競爭力。

退休 總冠軍賽 季後賽

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