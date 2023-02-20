里拉德三分球奪冠 一圓「最好射手捧盃」夙願 柯瑞：我懂這感受

里拉德生涯首度贏得三分球大賽冠軍。（Getty Images）

拓荒者隊當家老大里拉德（Damian Lillard）今年第3次挑戰三分球大賽，終於一償宿願，在決賽最後一個點連續砍進4球，一舉逆轉溜馬隊希爾德（Buddy Hield），以總分26分驚險勝出，生涯首度贏得三分球大賽冠軍，更是拓荒者隊史首位在三分球大賽封王的球員。

首輪比賽中，溜馬隊的哈利 伯頓（Tyrese Haliburton）一鳴驚人，轟進平紀錄的31分，里拉德則命中6個花球拿到26分，緊追其後；希爾德則是獲得23分。

決賽率先登場的希爾德比首輪表現稍優一些，得到25分。里拉德兩顆遠距離的花球都命中，分數大進補，這讓他在前4個點結束就得到21分；最後一點，里拉德包括壓哨花球在內最後連續砍進4球，直接超越希爾德成為冠軍首要候補；而首輪大出風頭的哈利伯頓在決賽卻是從天堂跌到地獄，只有拿到17分。

目前以2334顆三分球排名史上第6的里拉德，更多次在關鍵時刻演出經典三分球，早已是歷史最佳外線射手之一。如今能在三分球大賽圓夢奪冠，對里拉德來說，這項榮譽有其獨特意義。

「你可以看到NBA歷史上那些最好的射手達人，他們大多數都拿到了三分球大賽冠軍。我之前也參加過但沒有奪冠，我想要至少達成一次。如今我可以從三分大賽正式退休 了。」里拉德說道。

身為三分球代名詞的柯瑞 （Stephen Curry）在里拉德奪下三分球大賽冠軍後，隨即發推特恭賀。「你終於拿到了！恭喜呀！他說他會帶著獎盃退休，我懂你的感受。」

柯瑞生涯共6次出征三分球大賽，並且在2015年和2021年贏得冠軍。