我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

臥虎藏龍4K版上映 紐時讚武打畫面歷久彌新

英媒：中客報復性出國旅遊 加劇中國資本外逃

NBA／明星賽組團不敗傳說 詹姆斯拚6連霸

記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹皇連續19年入選明星賽寫空前成就。(路透)
詹皇連續19年入選明星賽寫空前成就。(路透)

超越「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）榮登NBA歷史得分王的詹姆斯（LeBron James），本季明星賽票選再度成為人氣王，生涯第19次入選追平賈霸紀錄，而更難得的是，詹姆斯是連續19年入選，寫下空前紀錄。

現年38歲的詹姆斯，在生涯第20個賽季依然一尾活龍，完全看不出狀態下滑，場均更可以拿下29.9分8.4籃板7助攻。

今年明星賽票選，詹姆斯第10次拿到人氣王，超越喬丹（Michael Jordan）的次數；他和柯瑞（Stephen Curry）、唐西奇（Luka Doncic）、約柯奇（Nikola Jokic）、威廉森（Zion Williamson）一同組成西區明星賽先發陣容。

至於東區則是由安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）領銜，搭配杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）、米契爾（Donovan Mitchell）、泰托姆（Jayson Tatum）。由於明星賽沿用選秀模式，因此雖然杜蘭特和厄文雙雙交易到西區，不會產生人員集中另一分區的問題。

按照規定，今年明星賽選秀將在比賽開打前30分鐘進行，兩邊隊長會先從替補陣容開始挑選，之後才選出各4位先發搭檔人選。值得一提的是，在聯盟改制之後，詹姆斯已經連續6年成為明星賽的隊長，且前面5次均率隊贏得勝利，堪稱是選秀組團的「終極大魔王」。

另一方面，今年明星賽還是出現不少傷兵問題，包括柯瑞、杜蘭特和威廉森都已確定缺席，甚至連安比德（Joel Embiid）、安戴托昆波本身也有傷勢狀況。其中安比德還是準備要頂替杜蘭特先發。此外，愛德華（Anthony Edwards）、福克斯（De'Aaron Fox）、席亞康（Pascal Siakam）這3人則是獲得青睞可以遞補空缺。

同樣有腳踝傷勢狀況的詹姆斯，今天也因為個人因素缺席了球隊訓練和媒體日。

根據報導，在明星賽的中場休息時間，聯盟將會舉行詹姆斯打破歷史得分紀錄的致敬儀式。

柯瑞 厄文 威廉

上一則

劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視

延伸閱讀

NBA／曾說麥克朗「灌籃沒看點」杜蘭特言論慘遭打臉

NBA／曾說麥克朗「灌籃沒看點」杜蘭特言論慘遭打臉
NBA／湖人新三巨頭初合體得70分 詹姆斯很滿意

NBA／湖人新三巨頭初合體得70分 詹姆斯很滿意
詹姆斯養傷連3戰缺陣NBA 卻現身超級盃遭噓

詹姆斯養傷連3戰缺陣NBA 卻現身超級盃遭噓
NBA／真的是「GOAT」 詹姆斯帶2隻山羊出席慶功晚宴

NBA／真的是「GOAT」 詹姆斯帶2隻山羊出席慶功晚宴

熱門新聞

NBA／場邊席觀賽詹皇走來坐身旁 小妹妹球迷嗨到O型嘴

2023-02-13 08:07
劉思慕對於攝影師將他與另一名亞裔男孩放在一起說他們長得相似，感到這是對亞裔的不尊重。(擷自推特)

劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視

2023-02-19 11:57
今年超級盃寫下首度由兩名非洲裔四分衛先發對決的歷史時刻。（Getty Images）

超級盃／酋長38：35逆轉勝老鷹 時隔3年再奪冠

2023-02-12 22:22
酋長拿下超級盃冠軍。（路透）

超級盃／酋長末節大反撲稱王 馬霍姆斯奪MVP

2023-02-12 23:01
馬霍姆斯獲選超級盃MVP，NFL生涯再攀高峰。(歐新社)

超級盃／MVP馬霍姆斯出身棒球世家 球速可飆153公里

2023-02-13 01:12
凱爾西媽媽的鞋子也完全不偏心任何一個兒子。（路透）

超級盃／老鷹vs.酋長 凱爾西媽媽穿搭亮點 完全不偏心

2023-02-12 18:56

超人氣

更多 >
刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇

刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇
密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損

密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損
FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相

FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相
布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」

布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」
芝加哥的她、洛杉磯的她同名同日生 竟獲同樣社安號

芝加哥的她、洛杉磯的她同名同日生 竟獲同樣社安號