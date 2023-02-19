NBA／曾說麥克朗「灌籃沒看點」杜蘭特言論慘遭打臉

麥克朗成為首位贏得灌籃大賽冠軍的發展聯盟球員。(美聯社)

先前針對灌籃大賽名單星度太低、批評聯盟應該找更多球星而非只是找來發展聯盟麥克朗（Mac McClung）來撐場面的杜蘭特，隨著麥克朗上演4次精采灌籃秀勇奪冠軍，被稱為以一人之力拯救灌籃大賽的男人，這番訪談也被球迷網友挖出來嘲諷。

歷經去年宛如悲劇的灌籃大賽戲碼，今年的灌籃大賽球迷還是沒有盼到頂尖球星參與，出席的分別是火箭隊馬丁（Kenyon Martin Jr）、鵜鶘隊墨菲（Trey Murphy III）、尼克隊西姆斯（Jericho Sims），以及史上首次出征的發展聯盟球員麥克朗。這份名單也讓杜蘭特感到疑惑。

「我並不是對參加灌籃籃大賽的那些人不尊重，但看看現在都是誰在參加灌籃大賽？麥克朗？他們搞這些真是瘋了。」杜蘭特在節目上說道。一旁的來賓隨即打圓場指出，這種事情不能怪麥克朗，這是NBA 的決定，麥克朗的灌籃還是很勁爆的。杜蘭特之後補充，「麥克朗也是很出色。」

杜蘭特當時也點名威廉 森（Zion Williamson）和莫蘭特（Ja Morant）這兩位年輕扣將應該起表率作用親自出征灌籃大賽。

「灌籃大賽和三分球大賽是明星周當中我最喜歡的項目。我們需要威廉森、莫蘭特這些NBA球星回歸灌籃大賽，以前的灌籃大賽就是如此。在我小的時候，每年灌籃大賽都會有很多球星參加，最強的球員和我所喜歡的球員都會參加灌籃大賽。」杜蘭特說。

儘管杜蘭特只是在感嘆這項備受歡迎的賽事從絢爛走向平淡，從華麗想像變成歹戲拖棚，但談話中沒有太把發展聯盟的麥克朗放在眼裡，這樣的對話也讓他在今天灌籃大賽結束後慘遭打臉。