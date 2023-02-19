NBA／騎士正式買斷勒夫合約 承諾未來退休0號球衣

34歲的勒夫正式買斷合約，未來動向受矚目。(Getty Images)

克里夫蘭騎士隊官方正式宣布，已經和老將勒夫（Kevin Love）達成合約買斷協議，並且將在未來退休 他的0號球衣。

現年34歲的勒夫是在2014年被灰狼隊交易到騎士，至今效力9個賽季，期間出賽489場，380場擔任先發，平均上場28.6分鐘，可以得到15.7分9.2籃板2.2助攻，投籃命中率42.9%，三分命中率37.6%。

在騎士陣中，勒夫共2次入選明星賽，並幫助球隊連續4年闖進總冠軍賽 ，在2015-16賽季奪下隊史蒂一座NBA總冠軍。

騎士隊總管奧特曼（Koby Altman）在聲明中表示：「勒夫在騎士期間有著出色的生涯，包括在場上那些令人難忘的時刻。4次總冠軍賽之旅和2016年隊史總冠軍。在效力騎士的9個賽季中，他展現出絕佳魅力和職業精神代表著球隊和克里夫蘭這座城市。」

奧特曼最後更提到，球隊未來將會退休他的球衣。「我們感謝勒夫所帶來的影響力，並祝福他未來一切順利。我們都很清楚，勒夫已經在球迷心中和這支球隊留下非常深刻的烙印。」