皮爾斯直言「生涯無冠，不該入選名人堂」 引發爭議

皮爾斯談到了入選名人堂的標準，引發爭議。（Getty Images）

「奈史密斯籃球名人堂」公布2023年決選名單，已經入選名人堂的皮爾斯（Paul Pierce）和賈奈特（Kevin Garnett）在《KG Certified》節目中談到了入選名人堂的標準，認為總冠軍應該是一個基本門檻，如果生涯無冠，就不能進入名人堂。這番說法雖說只是個人觀點，但也引發了一些爭議。

「奪得總冠軍才能讓你認為自己有資格進入名人堂，如果沒有奪冠，我不確定自己能否入選名人堂。在討論歷史最佳或是生涯最高成就這些的同時，我覺得這應該是進入名人堂的基本門檻。如果職業生涯沒有獲得總冠軍，你就不能入選名人堂。這只是我的觀點。」皮爾斯說。

倘若按照皮爾斯和賈奈特的標準，像是「郵差」馬龍（Karl Malone）、巴克利（Charles Barkley）、史塔克頓（John Stockton）、米勒（Reggie Miller）、尤恩（Patrick Ewing）等成就非凡的超級球星，大概就要被屏除在名人堂之外了。

皮爾斯為綠衫軍奮戰多年，才在2008年與賈奈特、艾倫（Ray Allen）攜手贏得總冠軍，皮爾斯也獲選決賽MVP。3人在退休 之後也都被選進了籃球名人堂，且同為75大球星。