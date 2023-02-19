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NBA／技術挑戰賽3隊比拼 地主爵士留下冠軍

中央社／鹽湖城18日綜合外電報導
地主爵士留下技術挑戰賽冠軍。(路透)
地主爵士留下技術挑戰賽冠軍。(路透)

美國職籃NBA明星賽系列活動之一的技術挑戰賽今晚登場，地主隊猶他爵士隊經過三輪賽事比拚，拿下技術挑戰賽冠軍。

技術挑戰賽（Skills Challenge）分成三輪比總積分，第一輪三隊要比團隊接力，積分是100分，第二輪要比團隊傳球，積分也是100分，第三輪要比團隊投籃，積分是200分，如果三輪比完戰成平手，將進行中場投籃驟死賽。

美聯社報導，原本由「字母哥」三兄弟組成的安特托昆博隊，因為安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）明星賽前受傷，由密爾瓦基公鹿隊友哈勒戴（Jrue Holiday）頂替他出賽。

新秀隊由奧蘭多魔術選秀狀元班切羅（Paolo Banchero）、休士頓火箭探花史密斯（Jabari Smith Jr.）和底特律活塞的艾維（Jaden Ivey）組成，在首輪拿下100分積分。

來源：Chaz NBA

由克拉克森（Jordan Clarkson）、塞克斯頓（Collin Sexton）和凱斯勒（Walker Kessler）組成的爵士隊得到300分，在第二輪和第三輪取得第一名；新秀隊首輪比賽獲勝，得到100分；安戴托昆波隊雖然三輪都是第二，但按照賽事規則，沒有分數進帳。

爵士的塞克斯頓賽後直呼「感覺很棒」。

克拉克森也開心地說：「為了猶他爵士，我們做到了！」

字母 休士頓 NBA

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