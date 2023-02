NBA／「拯救灌籃大賽的男人」 麥克朗瘋狂4灌震撼全場

灌籃大賽之前就極力推薦G聯盟球員麥克朗(Mac McClung)的歐尼爾(Shaquille O'Neal),今天正式比賽之前更是精神喊話「沒人知道你是誰,麥克朗,讓他們記住你的名字。」

而這位身高僅6呎2吋、外型看似一般路人的小將,著實是以勁爆體能和高難度的灌籃秀征服全場,在4次灌籃中全都1次完成,獲得3次50分滿分,風光贏得灌籃大賽冠軍,寫下歷史新猷。

Showstopping. 🎬 It's the 2023 #ATTSlamDunk contest champion Mac McClung Mixtape #StateFarmSaturday pic.twitter.com/c2ClPqNO77

麥克朗在灌籃大賽的首次表演就技驚四座,直接起跳飛越兩人並且把球觸碰籃板後反手扣進,為他贏得50分滿分,也是首輪4位參賽者之中唯一拿到滿分的球員。

在第2回灌籃秀中,麥克朗再次發揮體能優勢,完成360度轉身加雙手風車灌籃,動作一氣呵成,完全展現力與美,這讓他獲得49.8分,合計兩灌將近滿分,和鵜鶘隊的墨菲(Trey Murphy III)一同進入決賽。

麥克朗決賽首冠再度飛過一個人雙手反扣得手,更驚艷的是,他在飛躍過程中又加入了兩次拉竿的動作,直接升高難度,讓他又拿到50分;最後一灌,麥克朗套上高中時候的球衣,隨即衝刺籃下上演540度雙手拉竿反扣,這一灌再次沸騰全場。麥克朗更比出一個終結比賽的手勢慶祝。

G聯盟球員麥克朗4灌中有3灌滿分勇奪冠軍。(Getty Images)

整個灌籃大賽在麥克朗的強勢碾壓之下,馬丁(Kenyon Martin Jr)、西姆斯(Jericho Sims)、墨菲風采全都被掩蓋,儼然成了路人甲乙丙,包括美國媒體和魔術強森(Magic Johnson)更是紛紛高呼「這個男人拯救了灌籃大賽」!

從附屬聯盟的無名小卒瞬間成了和NBA歷代名將並駕齊驅的灌籃高手,麥克朗可說是一炮而紅。賽後捧起獎盃在接受採訪時,麥克朗也表示,如果有受邀,他明年樂意回來灌籃大賽尋求衛冕。

THE 2023 #ATTSlamDunk CHAMP 🏆



What a performance by Mac McClung.#StateFarmSaturday | #NBAAllStar pic.twitter.com/4zebqvnE2I