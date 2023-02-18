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影／轟進逆轉壓哨花球 里拉德首獲NBA三分球大賽冠軍

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NBA／轟進逆轉壓哨花球 里拉德首獲三分球大賽冠軍

記者蔡佳霖／綜合18日電即時報導
里拉德生涯首度贏得三分球大賽冠軍。(路透)
里拉德生涯首度贏得三分球大賽冠軍。(路透)

生涯第三次出征NBA三分球大賽的拓荒者隊當家球星里拉德（Damian Lillard），在決賽中把握住兩顆三分遠射機會，加上最後壓哨球得手，最終以26分的總分險勝希爾德1分，奪得生涯首次三分球大賽冠軍。

首輪比賽中，溜馬隊的哈利伯頓（Tyrese Haliburton）一鳴驚人，轟進平紀錄的31分，里拉德則命中6個花球拿到26分，緊追其後；希爾德（Buddy Hield）則是獲得23分。

至於地主希望馬卡南（Lauri Markkanen）得到20分，和泰托姆（Jayson Tatum）分數相同，無緣擠進決賽圈；赫洛（Tyler Herro）拿到18分，頂替西蒙斯（Anfernee Simons）出賽的藍道（Julius Randle）表現低迷，只有13分進帳，國王隊的赫爾特（Kevin Huerter）更是手感冰冷，一共只投進5球，拿到淒慘的8分。

決賽率先登場的希爾德比首輪表現稍優一些，得到25分。里拉德兩顆遠距離的花球都命中，分數大進補，這讓他在前4個點結束就得到21分；最後一點，里拉德包括壓哨花球在內最後連續砍進4球，直接超越希爾德成為冠軍首要候補。

而首輪大出風頭的哈利伯頓在決賽卻是從天堂跌到地獄，只有拿到17分。

首輪31分大出風頭的哈利伯頓(前者)，決賽從絢爛回歸平凡。(美聯社)
首輪31分大出風頭的哈利伯頓(前者)，決賽從絢爛回歸平凡。(美聯社)

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