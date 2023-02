NBA／轟進逆轉壓哨花球 里拉德首獲三分球大賽冠軍

里拉德生涯首度贏得三分球大賽冠軍。(路透)

生涯第三次出征NBA 三分球大賽的拓荒者隊當家球星里拉德(Damian Lillard),在決賽中把握住兩顆三分遠射機會,加上最後壓哨球得手,最終以26分的總分險勝希爾德1分,奪得生涯首次三分球大賽冠軍。

首輪比賽中,溜馬隊的哈利 伯頓(Tyrese Haliburton)一鳴驚人,轟進平紀錄的31分,里拉德則命中6個花球拿到26分,緊追其後;希爾德(Buddy Hield)則是獲得23分。

Dame needed to reach 26 on the final shot to win the #Starry3PT contest 😤



Ice cold.#Starry3PT | #StateFarmSaturday

至於地主希望馬卡南(Lauri Markkanen)得到20分,和泰托姆(Jayson Tatum)分數相同,無緣擠進決賽圈;赫洛(Tyler Herro)拿到18分,頂替西蒙斯(Anfernee Simons)出賽的藍道(Julius Randle)表現低迷,只有13分進帳,國王隊 的赫爾特(Kevin Huerter)更是手感冰冷,一共只投進5球,拿到淒慘的8分。

Tyrese Haliburton just tied the NBA 3PT contest record in Round 1 😱#Starry3PT x #StateFarmSaturday pic.twitter.com/n4wDuUnQSd — NBA (@NBA) February 19, 2023

決賽率先登場的希爾德比首輪表現稍優一些,得到25分。里拉德兩顆遠距離的花球都命中,分數大進補,這讓他在前4個點結束就得到21分;最後一點,里拉德包括壓哨花球在內最後連續砍進4球,直接超越希爾德成為冠軍首要候補。

而首輪大出風頭的哈利伯頓在決賽卻是從天堂跌到地獄,只有拿到17分。

首輪31分大出風頭的哈利伯頓(前者),決賽從絢爛回歸平凡。(美聯社)