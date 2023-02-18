籃球／輸球仍肯定總教練 林書豪：給我安全感如NBA籃網時

林書豪首場客場賽事無緣奪勝。(記者黃仲裕／攝影)

高雄17直播鋼鐵人隊在今天作客台新夢想家隊主場，最終以11分差距吞下敗仗，不過當家球星林書豪 賽後仍是肯定總教練鄭志龍，直呼前一名帶給他如此安全感的教練已經是他在籃網隊時期，並強調球隊將會從失敗中學習、進步。

鋼鐵人今天面對夢想家在受限於對手防守的情況下，幾乎整場比賽都在後苦苦追趕，最終也以11分差距吞下敗仗，無緣收下本季首度的2連勝，而本場比賽林書豪雖然繳出16分、12籃板的雙十數據，但對於無法幫助球隊取勝，他也將責任扛下，並肯定總教練鄭志龍的執教能力。

林書豪直言，在今天比賽前就知道可能面臨對手包夾，不過剛開賽後自己確實打得太過隨意，對於球隊輸球他也選擇正面看待，「我知道不會因為我來就一切變得很順利，有一天會遇到像今天這樣的情況，就看我們能學多少、進步多快。」

此外，林書豪也肯定總教練鄭志龍帶給他的安全感，並指出前一次有總教練帶給他這樣的感覺已經是在籃網時期，「我個人是非常有很大的安全感，從來到現在我看龍哥，我不是說謊，他的經驗，我聽他講話非常聰明，是一個非常了解籃球的籃球人，上次我會對一個教練有這樣安全感，已經是籃網時的，我們會輸、會學習，然後會繼續進步、調整。」

對於球隊輸球，鄭志龍則是表示，今天球隊不僅轉換快攻無法發揮，在半場進攻上也帶給林書豪太多壓力，「我們在對於包夾上面做了一些安排，可是在傳球線與人的走位始終沒有辦法找出一個很順暢的流動，這幾點讓我們今天沒辦法照著預想進行，今天這場輸得心服口服。」