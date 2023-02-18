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NBA／超越喬丹 保羅2515次抄截史上第3

記者蔡佳霖／綜合報導
保羅（左）生涯抄截數超越喬丹。（美聯社）
保羅（左）生涯抄截數超越喬丹。（美聯社）

在16日太陽隊不敵快艇隊的比賽中，保羅（Chris Paul）只得到5分，但傳出11次助攻並完成4次抄截，這讓他生涯抄截次數累積2515次，超越喬丹（Michael Jordan）的2514次，排名躍居史上第3。

NBA史上最多抄截的球員是由史塔克頓（John Stockton）所保持，累積3265次，基德（Jason Kidd）以2684次居次。保羅生涯曾6個賽季贏得抄截王，即便如今高齡37歲，仍有場均1.5次的水準；生涯場均2.1次抄截，也排在聯盟前10名。

除了抄截外，保羅生涯目前也累積11330次助攻，同樣排名史上第3；前兩名依然是史塔克頓和基德，不過保羅僅差基德761次，未來有機會超越。

此外，公鹿隊當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在對公牛隊的比賽中，正式登上隊史助攻王寶座，然而他卻在第二節開始沒多久不慎因右手腕扭傷被迫提前退場。

安戴托昆波退場前得到2分7籃板3助攻，生涯助攻次數累積3273次，超越普萊西（Paul Pressey），榮登隊史助攻王。

安戴托昆波目前在得分、助攻、阻攻數都居公鹿隊史第一；總籃板數6721個落後賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）440個，未來有望超越，抄截則是累積800次，排名隊史第4，距離首位的巴克納（Quinn Buckner）還有242次。

喬丹 快艇 NBA

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