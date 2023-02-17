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NBA／讚布克得分全面效率高 杜蘭特：最欣賞的球員之一

記者蔡佳霖／綜合16日電
杜蘭特(右)和布克曾攜手奪下東京奧運男籃金牌。(Getty Images)
杜蘭特(右)和布克曾攜手奪下東京奧運男籃金牌。(Getty Images)

NBA太陽隊今日正式舉辦記者會，歡迎杜蘭特（Kevin Durant）的加盟。杜蘭特表示太陽陣中已經具備爭冠的因素，他期盼能與這群新隊友相互融合，進而爭取隊史第一座總冠軍。此外，杜蘭特在訪談中更稱讚了布克（Devin Booker），也對於兩人接下來的合作感到興奮。

「我很期待能夠和布克並肩作戰。他的打法和我有些相似，我們在場上進攻位置相同，我們都試著打得更快速有效率。所以我很期待跟他合作。」杜蘭特說。

一項數據顯示，杜蘭特、布克和保羅（Chris Paul）在近五個賽季的中距離投籃命中率都高居聯盟前五。歐尼爾（Shaquille O'Neal）甚至起了一個「中投黑幫（Mid Range Mafia）」來形容三人的跳投破壞力。

對於布克的球風，杜蘭特稱讚道：「他可以在球場的任意地方出手得分，並且保持效率。他運動能力很不錯，但他不會時常展現出來。前一場比賽他完成兩次灌籃，我感到有些驚訝，儘管我知道他具備有這樣的能力。

「布克就是一名安靜、高效率的得分悍將，他在場上非常投入。我希望成為他生涯旅程中的一部分，看看他到底能夠蛻變得有多出色。他是我非常欣賞的球員之一。我們可以從他的比賽中學到很多。」

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