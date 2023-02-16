我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駐芝中領館：密州大2中槍中國留學生已脫離險境

亞美聯盟守夜 悼仇恨犯罪亞裔逝者

NBA／單季4球員飆破45分 籃網創勇士4巨頭也沒達成紀錄

記者劉肇育／即時報導
籃網隊布里吉斯。（美聯社）
籃網隊布里吉斯。（美聯社）

在日前杜蘭特（Kevin Durant）交易案中轉戰籃網隊的布里吉斯（Mikal Bridges），加盟的第三場比賽就有大爆發演出，在15日出戰熱火隊的比賽中他單場投進4顆三分球拿下45分，讓籃網成為史上首支單季分別有4名不同球員單場拿下至少45分的球隊。

籃網在15日年交易大限前將當家球星杜蘭特與厄文（Kyrie Irving）相繼送走，正式宣告結束「三巨頭」時代，儘管這樣的結局可能是不少球迷始料未及，不過在15日看過在杜蘭特交易案中得到的布里吉斯的表現，可能會讓籃網球迷感到欣慰。

布里吉斯在加盟籃網的前兩場比賽分別攻下23分與7分後，15日與熱火之戰大爆發，全場出手24次投進17球，命中率超過7成，其中包括三分球6投4中，單場攻下45分外帶8籃板、5助攻，並有2抄截、2阻攻的演出，將在太陽隊時期就受到期待的潛力徹底展現。

而布里吉斯也成為籃網本賽季第4位達成單場45分的球員，其中前2人就是已經轉隊的杜蘭特與厄文，另一人則是在同樣在這波異動中後獲得大解放的湯瑪斯（Cam Thomas），他在日前一度有連續3場得分超過40分的表現，其中與快艇隊之戰更是攻下生涯新高的47分，15日他則是替補上陣拿下19分。

這也讓籃網成為聯盟史上首支球隊在單季有4位球員單場攻下45分，達成過去杜蘭特在勇士「四巨頭」時期都不曾完成過的紀錄，而布里吉斯的單場45分也正是杜蘭特本賽季的單場得分最高紀錄。

厄文 勇士 快艇

上一則

NBA／才剛破艾佛森隊史紀錄 安比德卻傳明星賽出賽成疑

延伸閱讀

NBA／布里吉斯飆生涯新高45分 率籃網退熱火

NBA／布里吉斯飆生涯新高45分 率籃網退熱火
NBA／杜蘭特觀戰 太陽輕取國王…艾頓：不敢想像全員回歸

NBA／杜蘭特觀戰 太陽輕取國王…艾頓：不敢想像全員回歸
NBA／「杜蘭特碎片」布里吉斯飆生涯新高45分 率籃網退熱火

NBA／「杜蘭特碎片」布里吉斯飆生涯新高45分 率籃網退熱火
NBA／杜蘭特轉太陽首次督軍 保羅19助攻穿針引線退國王

NBA／杜蘭特轉太陽首次督軍 保羅19助攻穿針引線退國王

熱門新聞

NBA／場邊席觀賽詹皇走來坐身旁 小妹妹球迷嗨到O型嘴

2023-02-13 08:07
今年超級盃寫下首度由兩名非洲裔四分衛先發對決的歷史時刻。（Getty Images）

超級盃／酋長38：35逆轉勝老鷹 時隔3年再奪冠

2023-02-12 22:22
詹姆斯7日坐上NBA總得分王寶座。（美聯社）

NBA／得分王詹姆斯每天睡12小時 年花150萬元保養

2023-02-08 18:56
酋長拿下超級盃冠軍。（路透）

超級盃／酋長末節大反撲稱王 馬霍姆斯奪MVP

2023-02-12 23:01
馬霍姆斯獲選超級盃MVP，NFL生涯再攀高峰。(歐新社)

超級盃／MVP馬霍姆斯出身棒球世家 球速可飆153公里

2023-02-13 01:12
凱爾西媽媽的鞋子也完全不偏心任何一個兒子。（路透）

超級盃／老鷹vs.酋長 凱爾西媽媽穿搭亮點 完全不偏心

2023-02-12 18:56

超人氣

更多 >
獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安
騙子無處不在…認識這6種詐騙模式 預防上當

騙子無處不在…認識這6種詐騙模式 預防上當
注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食

注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食
省最多…年初適合到好市多囤貨的5樣商品

省最多…年初適合到好市多囤貨的5樣商品
劉文正淡出歌壇38年 當紅引退原因曝光

劉文正淡出歌壇38年 當紅引退原因曝光