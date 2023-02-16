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NBA／杜蘭特觀戰 太陽輕取國王…艾頓：不敢想像全員回歸

記者劉肇育／綜合報導
杜蘭特的加盟讓太陽全隊受到激勵輕取國王。（路透）
杜蘭特的加盟讓太陽全隊受到激勵輕取國王。（路透）

太陽隊14日在新援杜蘭特（Kevin Durant）於場邊觀戰下，靠著多點開花的火力以120：109擊敗國王，收下二連勝，杜蘭特也在比賽過程獲得太陽球迷的熱烈掌聲歡迎，對於杜蘭特的加盟並有望在明星賽後首度出賽，本場攻下32分的太陽布克（Devin Booker）就表示，很開心能夠看到杜蘭特出現在這裡。

太陽在今年交易截止日前與籃網達成交易案，換回全明星前鋒杜蘭特，儘管他仍因為傷勢問題無法出賽，不過杜蘭特的加入已經讓太陽從球迷、球員到教練都充滿期待。

而在主場出戰國王的賽事中，杜蘭特也出現在板凳上觀戰，並且獲得球迷的熱烈掌聲，總教練威廉斯（Monty Williams）也不諱言表示，杜蘭特的加入確實讓整個太陽主場活力十足，「能得到一位像他這樣能令其他隊友敬仰的球員加入，真的是一件很酷的事情。」

而太陽球員也確實打出了一場精采球賽送給他們的新隊友杜蘭特，不僅布克攻下32分，主控保羅（Chris Paul）更有17分、19助攻，中鋒艾頓（Deandre Ayton）則有29分、11籃板、4抄截，至於24歲前鋒奧柯吉（Josh Okogie）也投進3顆三分球拿下19分。

對於在杜蘭特還沒有上場的情況下，球隊就已經打出高昂士氣，艾頓也說：「我們可是還有一個杜蘭特沒有上，今天我們在進攻端無往不利，要是我們全員都能回歸的話，我實在不敢想像。」

而威廉斯也透露，杜蘭特目前已經參與球隊的一些訓練，狀態也相當不錯，「他的狀態很好，速度也還是一如既往。」

杜蘭特首度在太陽板凳上觀戰，全隊也受到激勵輕取國王。（路透）
杜蘭特首度在太陽板凳上觀戰，全隊也受到激勵輕取國王。（路透）

威廉

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