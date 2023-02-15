NBA／杜蘭特轉太陽首次督軍 保羅19助攻穿針引線退國王

杜蘭特14日在板凳席觀賽，太陽在保羅（左）帶領下也打出一場好球。（路透）

太陽隊14日主場迎戰國王隊 ，剛加盟太陽的杜蘭特（Kevin Durant）首次現場觀賽，迎來全場球迷的歡呼聲。本場比賽太陽主控保羅（Chris Paul）傳出個人賽季新高19次助攻，布克（Devin Booker）、艾頓（Deandre Ayton）也都有出色發威，太陽最終以120：109擊敗國王。

國王首節取得2分領先，第二節也一度打出10：0的攻勢。不過太陽靠著保羅上半場11次助攻穿針引線，加上艾頓中距離穩定發揮，拿到17分8籃板，讓太陽上半場取得62：58領先。

第三節保羅再傳5次助攻、布克也挹注10分。國王則靠著福克斯（De'Aaron Fox）前3節28分的表現下，將落後維持在4分。末節太陽靠著艾頓、布克內外輪流發威，終場以120：109穩穩收下勝利。

保羅全場拿到17分19助攻，布克砍下32分，艾頓29分11籃板，奧柯吉（Josh Okogie）則貢獻19分6籃板。國王的部分，福克斯拿下35分，沙波尼斯（Domantas Sabonis）24分15籃板7助攻，射手赫爾特（Kevin Huerter）18分。