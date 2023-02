NBA／里拉德領銜三分球大賽 字母3兄弟技術挑戰賽合體

NBA 明星賽即將於本周末點燃戰火,官方14日公布三分球大賽、技術挑戰賽及灌籃大賽參賽名單。其中拓荒者主將里拉德(Damian Lillard)及塞爾蒂克球星泰托姆(Jayson Tatum)都會參加三分球大賽,公鹿「字母 哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)繼去年後再次與親兄弟組團,參加技術挑戰賽。

本屆三分球大賽共有8人參加,陣容星度十足,包括里拉德、泰托姆、溜馬球星哈利 伯頓(Tyrese Haliburton)、爵士球星馬卡南(Lauri Markkanen)、熱火「英雄」赫洛(Tyler Herro)、國王射手赫爾特(Kevin Huerter)、溜馬射手希爾德(Buddy Hield)。

本屆參賽名單最大的亮點是里拉德,這將是他第三次挑戰三分球大賽冠軍金盃。里拉德本季場均出手11次三分球,命中4.1顆,命中率37.5%。泰托姆則是名單中三分球命中率最差的選手,僅35.3%。

本屆技術挑戰賽再度分成三隊,包括安戴托昆波三兄弟組成的「字母隊」。克拉克森(Jordan Clarkson)、塞克斯頓(Collin Sexton)、凱斯勒(Walker Kessler)組成的「爵士隊」。狀元郎班切羅(Paolo Banchero)、火箭探花史密斯(Jabari Smith Jr.)、活塞後衛艾維(Jaden Ivey)組成的「新秀隊」。

灌籃大賽的部分仍星光黯淡,分別為火箭隊馬丁(Kenyon Martin Jr)、鵜鶘隊墨菲(Trey Murphy III)、尼克隊西姆斯(Jericho Sims)、G聯盟球員麥克朗(Mac McClung)。

Participating in the #ATTSlamDunk at 2023 #NBAAllStar… @McclungMac!#StateFarmSaturday: Feb. 18, TNT pic.twitter.com/YXwH73XrZ2