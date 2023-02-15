NBA／辛苦抗沒雙星的綠衫軍 哈勒戴40分率公鹿奪11連勝

哈勒戴狂飆40分，包含延長賽投進重要的致勝三分彈，率公鹿戰勝塞爾蒂克。（Getty Images）

東區第二的公鹿隊14日在主場迎戰龍頭塞爾蒂克隊，儘管綠衫軍雙星泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）皆因傷缺陣，但全員皆兵與對手一路糾纏，四節打完不分勝負進入延長賽。公鹿靠著全場攻下平生涯新高40分的哈勒戴（Jrue Holiday）延長賽發威，率隊以131：125驚險贏球，推進至11連勝、與綠衫軍勝差僅剩0.5場。

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首節塞爾蒂克攻勢順暢取得35：27領先，不過第二節命中率下滑，公鹿哈勒戴本節獨得10分，其中在時間剩25.1秒時，命中三分球超前比分，幫助公鹿反倒以64：63領先進入下半場。

第三節換成公鹿火力陷入低迷，塞爾蒂克將比分反超回來，甚至一度領先14分。不過哈勒戴在本節槍響前命中超 遠三分球，將落後縮小至5分。

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哈勒戴這記三分點燃公鹿氣勢，末節開局打出9：0攻勢。隨後戰況陷入膠著，時間剩7.4秒時塞爾蒂克握有球權，113：116落後，射手豪瑟（Sam Hauser）在防守球員面前命中高難度三分球，追平比分。公鹿最後一攻交給米道頓（Khris Middleton）絕殺未成，兩隊進入延長賽。

進入OT綠衫軍先聲奪人連得5分，公鹿直到2分32秒時才靠著哈勒戴的罰球首度得分，也帶動全隊攻守甦醒，在倒數53.6靠著艾倫的2罰要回124：123領先，而綠衫軍很快又靠波格登2罰超車（Malcolm Brogdon），不過哈勒戴本場注定要當英雄，在倒數25秒時又射進重要的三分冷箭、取得2分領先。艾倫（Grayson Allen）再抄球摧毀塞爾蒂克最後一波攻勢，塞爾蒂克啟動犯規戰術未果，公鹿苦戰後以131：125收下勝利，也是近期的11連勝，距離41勝17負的綠衫軍僅剩0.5場勝差。

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哈勒戴全場拿下平生涯新高的40分7助攻5籃板，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）36分13籃板9助攻，米道頓16分11籃板。塞爾蒂克的部分，懷特（Derrick White）27分12助攻，布波格登26分，新援穆斯卡拉（Mike Muscala）18分8籃板。