NBA／「四刀客」下半場強勢屠牛 騎士本季4戰橫掃公牛

先前對公牛一戰狂飆71分的米契爾(Donovan Mitchell),12日再次交手則是轟進29分10籃板6助攻,葛蘭德(Darius Garland)補上19分7助攻,兩人在第四節聯手得到19分,直接壓過公牛全隊分數,騎士靠著一波20:4的猛烈攻勢,一舉擊潰對手。

最終,一度在第三節落後13分的騎士上演逆轉秀,以97:89力壓公牛,強勢取得6連勝,同時主場戰績也提升到24勝6敗。艾倫此戰13投10中,拿下23分10籃板,莫布里則有14分6籃板3助攻2抄截進帳。

Donovan Mitchell off the lob 😳 WATCH: https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/RIXeJ7zJd4

「當事情沒有按照我們預期的方式發展時,我們球員展現出精神層面的韌性。如果你談的是成長,這場比賽就是如此。」騎士總教練比克斯塔夫(J.B. Bickerstaff)說。

騎士在第三節中一度落後公牛13分之多,但從那之後開始展開反擊,合力打出43:17的比分差距,完成本季面對公牛4戰橫掃。

公牛這場比賽的下半場完全被對手牽著走,全場出現多達23次失誤,三分球21投僅5中;尤其第四節整體進攻幾乎失靈,團隊命中率僅33.3%,和對手有著天壤之別。

「我們是拿石頭砸自己的腳。每個人都拚盡全力,卻沒有得到我們想要的結果。」唐納文(Billy Donovan)說。拉文(Zach LaVine)得到23分5籃板,德羅展(DeMar DeRozan)16分6助攻,佛西維奇(Nikola Vucevic)則是14分14籃板4助攻。

「我們必須好好執行比賽計畫。我們也要明白,每一次比賽打到最後一節,就會是一場全新的比賽。」德羅展談到球隊遭到逆轉。

Ricky Rubio behind-the-back to Donovan Mitchell for three 👌pic.twitter.com/ULyxZMWhUu