我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情人節噱頭 永生玫瑰1束近140元 買不買

陳凱歌兒子陳飛宇「酒店開房」床照曝光 網譏「吳亦凡2.0」

NBA／綠衫軍力壓灰熊 近7戰奪6勝

記者蔡佳霖／綜合報導
塞爾蒂克缺兵少將仍持續連勝狀態。（路透）
塞爾蒂克缺兵少將仍持續連勝狀態。（路透）

在多名主力球員缺席的情況下，懷特（Derrick White）延續近期的優異表現，11日面對灰熊攻下全隊最高23分，外加10次助攻，特別是第四節獨拿10分，幫助塞爾蒂克在主場以119：109帶走勝利。

來源：YouTube

過去5場比賽，懷特場均能得到23.4分4.8籃板6.2助攻1阻攻，投籃命中率51.9%，三分球命中率51.4%，罰球命中率87.5%，效率極為驚人。在布朗（Jaylen Brown）、史馬特（Marcus Smart）等缺陣情況下，懷特扮演泰托姆（Jayson Tatum）身邊重要的輔佐角色，在攻守兩端支撐起球隊。

在各隊掀起激烈的交易軍備競賽之際，綠衫軍仍舊穩紮穩打，憑藉團隊戰力優勢近期取得4連勝，最近7戰更收下6勝，無懼公鹿的強勢追趕，維持聯盟龍頭寶座。

這場比賽塞爾蒂克僅有9人上陣，其中8人得分雙位數；豪瑟（Sam Hauser）砍進6顆三分球，拿下20分，與懷特形成雙犄角；泰托姆（Jayson Tatum）得到16分7籃板3助攻2抄截2阻攻，霍福特（Al Horford）16分9籃板5助攻，R.威廉斯（Robert Williams III）10分16籃板3助攻。

G.威廉斯（Grant Williams）和普里查德（Payton Pritchard）分別獲得10分9籃板4助攻、12分；至於季中透過交易加盟的穆斯卡拉（Mike Muscala），首度披綠袍上場也展現他的優勢，三分球5投2中，進帳10分5籃板。

「這就是這支球隊最棒的地方，」懷特說，「我們陣容是如此有深度。我們擁有各種好手在任何面向都能發揮作用。」

塞爾蒂克原本上半場取得兩位數領先優勢，沒想到第四節突然當機，讓灰熊殺出一波15比2的攻勢，讓比賽重新回到原點。不過綠衫軍還是在最後一節的比賽中展現攻守強度，由懷特引領一波14比4的進攻，重新掌控比賽局勢。隨著傑克森（Jaren Jackson Jr.）6犯退場，灰熊也無力追趕。

灰熊雖然靠著2連勝擺脫先前9戰8敗的陰霾，但對上真正強權且對方缺兵少將，仍舊無法強壓對手。

莫蘭特（Ja Morant）獲得全隊最高25分外加7助攻6籃板，貝恩（Desmond Bane）18分，傑克森15分7籃板3助攻，克拉克（Brandon Clarke）14分。

威廉

上一則

NBA／體檢未過 小裴頓仍確定回勇士 拓荒者瞞傷恐受罰

下一則

達拉斯公開賽 中國吳易昺首位在ATP巡迴賽奪冠

延伸閱讀

NBA／綠衫軍手感冷 太陽替補第4節踢館

NBA／綠衫軍手感冷 太陽替補第4節踢館
警方掃黃 高中、醫院、宗教人員被捕丟差

警方掃黃 高中、醫院、宗教人員被捕丟差
NBA／泰托姆7三分球飆51分 綠衫軍捕黃蜂穩居東區龍頭

NBA／泰托姆7三分球飆51分 綠衫軍捕黃蜂穩居東區龍頭
NBA／沒得50分沒人理 泰托姆飆破綠衫軍傳奇紀錄

NBA／沒得50分沒人理 泰托姆飆破綠衫軍傳奇紀錄

熱門新聞

詹姆斯7日坐上NBA總得分王寶座。（美聯社）

NBA／得分王詹姆斯每天睡12小時 年花150萬元保養

2023-02-08 18:56
今年超級盃寫下首度由兩名非洲裔四分衛先發對決的歷史時刻。（Getty Images）

超級盃／酋長38：35逆轉勝老鷹 時隔3年再奪冠

2023-02-12 22:22
老鷹隊以赫茲為核心大換血。（Getty Images）

NFL／酋長vs.老鷹 非裔四分衛對決 超級盃史上首見

2023-02-11 19:31
太陽新老闆一入主就幹大事，主導杜蘭特交易案。（截圖自推特／＠Bleacher Report）

NBA／太陽新老闆剛接手就換回杜蘭特 保羅、布克嗨發文

2023-02-09 08:34
酋長拿下超級盃冠軍。（路透）

超級盃／酋長末節大反撲稱王 馬霍姆斯奪MVP

2023-02-12 23:01
土耳其強震後失聯的迦納國腳阿特蘇已經被救出，並且正接受醫療照護。（路透）

足球／傳土耳其強震後遭活埋 迦納國腳阿特蘇找到了

2023-02-07 20:19

超人氣

更多 >
買星巴克被收小費4444.44元 奧克拉荷馬夫婦沒錢回亞洲

買星巴克被收小費4444.44元 奧克拉荷馬夫婦沒錢回亞洲
華府警告：穿「這品牌」外套恐淪搶匪目標

華府警告：穿「這品牌」外套恐淪搶匪目標
美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落

美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落
休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌

休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌
緊握亡女手照片傳全球 獨活土耳其父曝讓記者拍照原因

緊握亡女手照片傳全球 獨活土耳其父曝讓記者拍照原因