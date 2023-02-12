籃球／林書豪台灣首秀 半場就快「雙10」 鋼鐵人領先

林書豪加盟PLG高雄鋼鐵人12日首度登場，他在上場約2分半鐘時投進1記三分球。（取材自官方臉書）

前NBA華裔 球星將林書豪 加盟台灣職籃PLG高雄鋼鐵人，今天首度登場，他在上場約2分半鐘時投進1記三分球，這也是他的台灣職籃首度得分。

「哈佛小子」林書豪在滿場球迷注目中，第一波進攻就有送出助攻，首節上場8分32秒，6投2中攻下5分，另送出5助攻和1籃板，第二節更打滿，半場累積11分、9助攻、4籃板，率隊以56：40領先福爾摩沙台新夢想家隊。

上周抵台的林書豪，因進行7自主健康管理，昨天和新北國王隊的比賽沒有出賽，和弟弟林書緯的兄弟對決只能等到28日進行；今天林書緯也現身球場，為哥哥來台第一戰加油打氣。

壓軸介紹出場的林書豪，第一波進攻就和洋將克拉索夫上演精彩合作，擋拆後助攻讓克拉索夫灌籃；第二波林書豪個人突破雖遭夢想家洋將吉爾貝克火鍋封阻，但他立刻再找到底角的王律翔，再度傳出助攻。

林書豪加盟PLG高雄17直播鋼鐵人後，12日下午首度亮相迎戰台新夢想家。球場商品販賣區林書豪的週邊商品買氣旺，現場擠滿人潮。（中央社）

9分33秒林書豪45度外線大空檔出手命中，鳳山體育館球迷歡聲震天；5分53秒他禁區拋進單場第2顆進球，3分27秒下場休息。鋼鐵人在林書豪下場後，陳又瑋、王律翔到王柏智接連發揮，首節取得27：22領先。

第二節林書豪第一次出手就命中單場第2記三分球，他帶動鋼鐵人打出一波10：5攻勢，領先達到37：27；悟空飆進外線、陳又瑋快攻得手後，鋼鐵人領先再擴大到44：31。夢想家喊出暫停仍沒止血，4分42秒林書豪切入造成陳振傑犯規，他「3分打」得手助隊取得47：31領先。

在林書豪上半場11投4中攻下11分、9助攻領軍下，4連敗的鋼鐵人半場取得56：40領先。