NBA／福克斯延長賽爆發斬獨行俠雙星合體 國王3連勝

福克斯（左）延長賽大爆發，讓唐西奇回歸苦吞敗仗。（路透）

10日和獨行俠隊的交手中，國王隊 一度落後多達24分，雖然比賽後段試圖反擊，最後還是無力回天。11日雙方在沙加緬度繼續交手，唐西奇（Luka Doncic）因傷缺席四場比賽後重新回歸，這是他和厄文 （Kyrie Irving）首度攜手搭檔，然而雙星的合體卻敵不過福克斯（De'Aaron Fox）的狂飆。

才剛被遞補選進明星賽的福克斯全場轟進36分5助攻4籃板，其中在延長賽包辦全隊19分之中的14分，率領國王在驚濤駭浪中以133：128擊退獨行俠。

國王終結獨行俠的3連勝，仍舊穩住西區第3名席次，又把後面緊追的獨行俠拉開1場勝差。

De'Aaron Fox and Kyrie Irving put on a SHOW down the stretch of an OT thriller🍿



🦊 Fox: 36 PTS | 5 AST | 2 STL | 50.3 FPTS

♨️ Irving: 28 PTS | 7 REB | 7 AST | 51.9 FPTS#FantasyDuel pic.twitter.com/1ow2OyQyMc — NBA Fantasy (@NBAFantasy) February 12, 2023

兩隊這場比賽一路呈現膠著狀態，靠著唐西奇前三節獨拿25分，獨行俠掌握2分領先；末節兩隊依然打得難分難解，沒有一方可以拉開比分；厄文在最後時刻拿下5分，一度讓獨行俠取得3分領先，但福克斯和赫爾特（Kevin Huerter）很快還以顏色，鮑威爾（Dwight Powell）4罰3中，獨行俠再度超前。沙波尼斯的進球又追平比分。兩邊最後一擊都未中，比賽也進入到延長。

延長賽成了福克斯的個人秀，遠投近切頻頻單打得手，讓獨行俠難以招架；雖然厄文也是3投全中拿下7分，但唐西奇沒有太多發揮，隨著他在讀秒階段三分球出手落空，掌控局面的國王確保領先優勢，拿到重要一勝。

除了福克斯外，沙波尼斯（Domantas Sabonis）坐鎮禁區12投10中高效率得到22分14籃板；戴維斯（Terence Davis）替補上場拿到22分6籃板3助攻，赫爾特15分8籃板5助攻2抄截，萊爾斯（Trey Lyles）和巴恩斯（Harrison Barnes）各有14分、13分進帳。

相較於國王的多點開花，獨行俠進攻集中在3人身上。厄文得到28分7籃板7助攻，唐西奇拿到27分9籃板5助攻；格林（Josh Green）23分5籃板，伍德（Christian Wood）則有15分。

獨行俠全場轟進20顆三分球，比國王足足多出11顆，但這樣的外線火力還是無法延續球隊的連勝狀態。