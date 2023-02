NBA／福克斯延長賽爆發斬獨行俠雙星合體 國王3連勝

10日和獨行俠隊的交手中,國王隊 一度落後多達24分,雖然比賽後段試圖反擊,最後還是無力回天。11日雙方在沙加緬度繼續交手,唐西奇(Luka Doncic)因傷缺席四場比賽後重新回歸,這是他和厄文 (Kyrie Irving)首度攜手搭檔,然而雙星的合體卻敵不過福克斯(De'Aaron Fox)的狂飆。

才剛被遞補選進明星賽的福克斯全場轟進36分5助攻4籃板,其中在延長賽包辦全隊19分之中的14分,率領國王在驚濤駭浪中以133:128擊退獨行俠。

國王終結獨行俠的3連勝,仍舊穩住西區第3名席次,又把後面緊追的獨行俠拉開1場勝差。

兩隊這場比賽一路呈現膠著狀態,靠著唐西奇前三節獨拿25分,獨行俠掌握2分領先;末節兩隊依然打得難分難解,沒有一方可以拉開比分;厄文在最後時刻拿下5分,一度讓獨行俠取得3分領先,但福克斯和赫爾特(Kevin Huerter)很快還以顏色,鮑威爾(Dwight Powell)4罰3中,獨行俠再度超前。沙波尼斯的進球又追平比分。兩邊最後一擊都未中,比賽也進入到延長。

延長賽成了福克斯的個人秀,遠投近切頻頻單打得手,讓獨行俠難以招架;雖然厄文也是3投全中拿下7分,但唐西奇沒有太多發揮,隨著他在讀秒階段三分球出手落空,掌控局面的國王確保領先優勢,拿到重要一勝。

除了福克斯外,沙波尼斯(Domantas Sabonis)坐鎮禁區12投10中高效率得到22分14籃板;戴維斯(Terence Davis)替補上場拿到22分6籃板3助攻,赫爾特15分8籃板5助攻2抄截,萊爾斯(Trey Lyles)和巴恩斯(Harrison Barnes)各有14分、13分進帳。

相較於國王的多點開花,獨行俠進攻集中在3人身上。厄文得到28分7籃板7助攻,唐西奇拿到27分9籃板5助攻;格林(Josh Green)23分5籃板,伍德(Christian Wood)則有15分。

獨行俠全場轟進20顆三分球,比國王足足多出11顆,但這樣的外線火力還是無法延續球隊的連勝狀態。

