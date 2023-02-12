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NBA／湖人新陣容展現強勢防守 缺詹皇仍力退勇士止敗

記者蔡佳霖／即時報導
施羅德攻下全隊最高26分。（Getty Images）
施羅德攻下全隊最高26分。（Getty Images）

詹姆斯（LeBron James）因左腳踝傷勢連續兩場比賽休兵，但湖人隊此役全新陣型正式出擊，靠著八村壘（Rui Hachimura）和施羅德（Dennis Schroder）在第四節最後時刻拿下重要11分，加上防守端迫使勇士隊最後4分多鐘僅得5分，湖人11日最終以109：103強壓地頭蛇，中止三連敗。

施羅德12投7中包括11罰9中，攻下26分3籃板3助攻，八村壘16分7籃板；重返洛城的羅素（D'Angelo Russell）此戰擔綱先發，拿下15分6助攻5籃板，一同加入的范德比爾特（Jarred Vanderbilt）則從替補出發，7投5中貢獻12分8籃板4助攻。

戴維斯（Anthony Davis）進攻狀態欠佳，19投5中，得到13分16籃板3阻攻，里夫斯8分；新亮相的射手畢斯利（Malik Beasley）三分球6投皆空，只得到4分。

湖人雖然仍在磨合之中，不過陣中可用之兵增加，在防守端同樣帶得對手不小壓力，整場比賽讓勇士命中率僅41.7%，三分球44投12中，難以形成更大傷害。

特別是第四節，勇士投籃命中率跌到33.3%，全隊幾乎只靠波爾（Jordan Poole）單打取分，好不容易追回比分，甚至一度超前，最終還是進攻嚴重熄火，無奈吞下本季主場第7敗。

波爾拿到全場最高29分，其中17分出現在第四節，另外還有6助攻5籃板；湯普森（Klay Thompson）21投5中只得15分，格林（Draymond Green）12分10助攻7籃板2抄截，維金斯（Andrew Wiggins）13投5中拿到12分4籃板。

勇士2連敗過後，排名落居西區第9，湖人則是稍微縮小和拓荒者、雷霆的勝差，來到1.5場。

湖人全新陣容發揮攻守威力。（路透）
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勇士 湖人

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