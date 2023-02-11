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NBA／約柯奇單季20次大三元個人新高 率殘陣金塊壓黃蜂

記者蔡佳霖／即時報導
約柯奇單季20次大三元創個人新高。（路透）
約柯奇單季20次大三元創個人新高。（路透）

在葛登（Aaron Gordon）和穆雷（Jamal Murray）兩大主力因傷缺席的情況下，約柯奇（Nikola Jokic）再度展現MVP價值，全場飆出30分16籃板10助攻，完成本季第20次大三元，帶領人手不足的金塊隊在客場以119：105力壓黃蜂。

金塊中止了近期客場4連敗，同時也賞給黃蜂7連敗。

上季送出19次大三元的約柯奇，此戰刷新個人單季最多大三元紀錄，生涯已經累積96次；本季前一次和黃蜂交手，約柯奇繳出驚人的40分27籃板10助攻，此次再度對決，黃蜂對於這位全能巨人依然毫無辦法。約柯奇打到目前為止，維持著賽季場均大三元的表現，有機會寫下空前成就。

根據統計，約柯奇是史上第五位單季至少送出20次大三元的球員，先前4位分別是「大O」羅伯森（Oscar Robertson，5次）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook，4次）、張伯倫（Wilt Chamberlain，3次）、哈登（James Harden）。

在約柯奇的牽制引導之下，金塊雖然三分球23投僅5中，手感相當低迷，但團隊命中率還是超過5成，且全隊共7人得分超過兩位數。

凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）獲得15分5助攻，波特（Michael Porter Jr.）和布朗（Bruce Brown）各拿下14分；布勞恩（Christian Braun）11分7籃板4抄截、格林（Jeff Green）10分。

黃蜂方面，小鮑爾（LaMelo Ball）得到18分12助攻9籃板，洛齊爾（Terry Rozier）12分4助攻，兩人合計30投僅10中；海瓦德（Gordon Hayward）進帳21分，華盛頓（P.J. Washington）22分。

來源：nba screen

鮑爾 波特

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