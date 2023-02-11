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NBA／戰績差還不交易 公牛被酸：只缺喬丹

體育新聞組／綜合報導
公牛隊9日不敵籃網隊。（路透）
公牛隊9日不敵籃網隊。（路透）

NBA本季交易大限已過，交易市場相當熱鬧，最後13小時出現16筆交易。開季至今只有公牛隊及騎士隊沒有完成任何交易。由於戰績不上不下，毫無作為的公牛被媒體視為交易大限最大輸家，傳奇球星巴克利（Charles Barkley）也怒批公牛高層。

公牛本季戰績不佳，拉文（Zach LaVine）又曾與隊友發生爭執，儘管公牛記者強森（K.C. Johnson）先前指出拉文與德羅展（DeMar DeRozan）之間沒有矛盾，但兩人的交易流言仍甚囂塵上，一度傳出球隊沒有非賣品。

不過公牛最終在交易截止日不當賣家也不補強，引來巴克利批評，「公牛真的讓人覺得尷尬，我完全不懂他們在做什麼，他們該重建球隊。」巴克利還開酸，「我知道公牛現在缺什麼，喬丹（Michael Jordan）。」

公牛9日又以105：116不敵籃網隊，目前戰績26勝29敗東區第9。

此外，今年季中交易二輪選秀權更是滿天飛，據統計，單在這兩天的交易過程中，估計大概出現超過40個二輪選秀權，可說是創下歷史新高。

在首輪選秀權如各隊稀世珍寶般不願輕易釋出的情況下，通常會盡可能留著以備等待超級巨星投入市場後，以此作為誘因伺機而動；再者，依聯盟規定，任何一支球隊不能連續兩年交易掉自己的首輪選秀權，但二輪籤沒有任何限制，如此一來就成了方便實用的交易籌碼。

儘管這幾年陸續在第二輪選秀中產生格林（Draymond Green）、約柯奇（Nikola Jokic）、米道頓（Khris Middleton）、布朗森（Jalen Brunson）等主力悍將兼奪冠功臣，甚至是年度MVP得主，都贏得超過破億美元的合約；加上過去也有吉諾布里（Manu Ginobili）、小加索（Marc Gasol）、亞瑞納斯（Gilbert Arenas）的成功案例，也讓二輪選秀淘金多了一種買樂透、玩刮刮樂的快感魔力。

但實際上就真實情況來說，能夠從中找到高回報率的「練武奇才」，基本上還是大海撈針。以大量二輪選秀權為籌碼的交易輔助，更多時候是作為一種補償、變通模式和靈活搭配。

有媒體指出，這波浪潮就像是NBA版的「NFT虛擬貨幣」，各隊顯然都還再評估測試這類收集二輪選秀權的價值所在，但能多抓一些在手上，總是能成為交易市場上受矚目的好買家。

虛擬貨幣 NBA 喬丹

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