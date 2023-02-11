NBA／唐西奇仍無緣合體厄文 獨行俠轟垮國王奪3連勝

獨行俠雙星唐西奇（中）與厄文（右）合體再等等。（路透）

儘管唐西奇（Luka Doncic）因傷勢問題還無法正式搭檔厄文 （Kyrie Irving），但獨行俠作客面對排名在前的國王，從比賽一開始就展現旺盛火力，表現完全壓制對手，最多領先達24分。雖然國王試圖強勢反擊，最後仍是無力翻轉局面。獨行俠以122比114拿下勝利。

獨行俠收下3連勝，同時在最近8場比賽中獲得6勝，與西區第3名的國王差距再度縮小。

厄文此役14投僅5中，不過12罰全中，還是拿到全隊最高25分，外加10助攻；獨行俠全隊7人得分超過雙位數，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）獲得15分7籃板5助攻，格林（Josh Green）17分7助攻4籃板，他已經連續5場比賽得分雙位數。

伍德（Christian Wood）和布拉克（Reggie Bullock）各拿13分，麥基（JaVale McGee）11分9籃板，哈迪（Jaden Hardy）12分。獨行俠團隊一共轟進18記三分球。

來源：Dallas Mavericks

獨行俠上半場繳出52.8/%的團隊命中率，並砍進12記三分球，遠遠壓過國王，導致雙方差距持續擴大。

頂替入選明星賽的福克斯（De'Aaron Fox）轟進33分6籃板5助攻，沙波尼斯（Domantas Sabonis）18分11藍7助攻2抄截，穆雷（Keegan Murray）16分。