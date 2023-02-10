我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉中「偵察氣球」 美宣布6中國實體列貿易黑名單

威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺

NBA／腹傷未癒卻隱瞞 小裴頓回鍋勇士恐添變數

記者劉肇育／即時報導
小裴頓體檢未過引發爭議。（美聯社）
小裴頓體檢未過引發爭議。（美聯社）

衛冕軍勇士隊日前在交易截止大限前，與活塞、老鷹和拓荒者隊完成一筆牽動4支球隊與4名球員的交易案，迎回上季冠軍班底的小裴頓（Gary Payton II），不過今天傳出由於小裴頓體檢未過，可能導致這次4隊間的交易取消。

上個賽季在勇士打出身價，並在最終以自由球員身分與拓荒者簽下3年2800萬美元合約的小裴頓，在休賽季期間因為腹部核心肌傷勢開刀治療，導致加盟拓荒者後的前35場比賽都缺陣，今年1月傷癒復出後，出賽時間也始終維持在20分鐘上下，但至今僅繳出一張平均4.1分、2.6籃板、1.5助攻的數據。

不過在交易大限前，前東家勇士也發動交易，將陣中年輕潛力長人威斯曼（James Wiseman）送到活塞換回比伊（Saddiq Bey）與諾克斯（Kevin Knox），再用比伊與老鷹換回5個2輪選秀權，並用這5個選秀權加上諾克斯與拓荒者換回小裴頓。勇士在這筆交易案中，等同於是拿出了潛力相當高，但卻始終無法有對應表現的威斯曼來換回小裴頓，展現了對於這名前冠軍班底的重視。

但今天傳出小裴頓由於去年夏天的腹部手術傷勢未癒，導致他的體檢無法通過，迫使勇士必須在美國時間周六決定是否放棄這牽動4隊的交易案或是就此完成交易。

根據聯盟消息人士指出，小裴頓過去一段時間仍是帶傷上陣，並採取特殊的治療方式，只是拓荒者並未如實轉告勇士這個事實，他的傷勢嚴重的話可能導致再度缺陣2至3個月。

勇士 手術

上一則

蕾哈娜將登超級盃中場秀 為移民和黑人女性發聲

延伸閱讀

NBA／板凳得分多5倍…東區13名魔術 逆襲西區龍頭金塊

NBA／板凳得分多5倍…東區13名魔術 逆襲西區龍頭金塊
NBA／回鍋首戰就取勝 丁威迪：籃網現在天賦更高

NBA／回鍋首戰就取勝 丁威迪：籃網現在天賦更高
NBA／新老闆親洽蔡崇信…太陽迎回杜蘭特 梭哈拚冠軍

NBA／新老闆親洽蔡崇信…太陽迎回杜蘭特 梭哈拚冠軍
NBA／勇士出清榜眼威斯曼 湖人補進中鋒班霸

NBA／勇士出清榜眼威斯曼 湖人補進中鋒班霸

熱門新聞

詹姆斯7日坐上NBA總得分王寶座。（美聯社）

NBA／得分王詹姆斯每天睡12小時 年花150萬元保養

2023-02-08 18:56
太陽新老闆一入主就幹大事，主導杜蘭特交易案。（截圖自推特／＠Bleacher Report）

NBA／太陽新老闆剛接手就換回杜蘭特 保羅、布克嗨發文

2023-02-09 08:34
獨行俠老闆庫班派出私人飛機將厄文直接從紐澤西接到達拉斯。（取材自獨行俠官方推特）

NBA／新老闆庫班派私人飛機接厄文 獨行俠主場票價翻漲

2023-02-07 08:42
土耳其強震後失聯的迦納國腳阿特蘇已經被救出，並且正接受醫療照護。（路透）

足球／傳土耳其強震後遭活埋 迦納國腳阿特蘇找到了

2023-02-07 20:19
壓過湖人衛少的交易出現了，籃網送KD去太陽，推倒重建終結三巨頭時代。(Getty Images)

NBA／驚天大交易 杜蘭特被交易至太陽 籃網回收4枚首輪籤

2023-02-09 01:29
日本職業圍棋棋士仲邑菫今天在女流棋聖戰奪冠，以13歲11個月之姿，睽違9年刷新日本女性棋士賽事最年少頭銜者紀錄。（取材自每日新聞推特）

圍棋／日13歲仲邑菫獲得女流棋聖頭銜 刷新最年少紀錄

2023-02-07 01:50

超人氣

更多 >
這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它

這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它
廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難
又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體

又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體
麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？

麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？
馬斯克推特「人氣下滑」？工程師說實話竟當場被炒

馬斯克推特「人氣下滑」？工程師說實話竟當場被炒