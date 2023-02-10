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NBA／板凳得分多5倍…東區13名魔術 逆襲西區龍頭金塊

聯合新聞網／即時報導
寶兒本場比賽表現出色，從板凳出發的他11投8中命中率高達72.7%。(路透)
寶兒本場比賽表現出色，從板凳出發的他11投8中命中率高達72.7%。(路透)

賽前僅22勝，排名東部第13名的魔術9日在主場對上已獲38勝的西區龍頭金塊，雖然兩隊戰績差距甚大，魔術最終卻以115：104擊敗金塊。

魔術開場雖失手五次投籃、陷入了0：12的落後，手感卻逐漸加溫，在上半場結束時全隊43次投籃得手27次，命中率高達63%，並一度將分差拉至16分，但約科奇(Nikola Jokic)以及葛登(Aaron Gordon)卻跳出來聯手將差距縮小至十分，第二節結束魔術以65：55領先。

第三節，約科奇以及葛登再次發威，分別砍下12以及17分，囊括了金塊第三節所有分數，並一度將分差追近至3分，但魔術隊安東尼(Cole Anthony)以及寶兒(Bol Bol)趁著第四節初約科奇及葛登於板凳休息時將比分再度拉開，讓魔術收下這場勝利。

本場比賽兩隊板凳端貢獻懸殊，金塊替補僅得10分，魔術方面則高達56分。其中，安東尼以及寶兒雖從板凳出發，卻雙雙獲得全隊第二高的17分，成為球隊致勝關鍵。

葛登今天發揮出色，不僅砍下本季新高37分，還摘下13個籃板；約科奇也同樣繳出29分、12籃板與6助攻的優異成績單，卻仍無法帶領球隊取得勝利。

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