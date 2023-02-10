NBA／不捨布里吉斯、強森離開太陽 艾頓：哭了很久

由左至右依序為布里吉斯、強森、艾頓、布克。(美聯社)

太陽隊與籃網隊達成交易得到杜蘭特（Kevin Durant），今天太陽教練及球員受訪時都被問到對交易案的看法，幾乎所有球員皆對布里吉斯（Mikal Bridges）及強森（Cameron Johnson）的離開感到不捨，其中艾頓（Deandre Ayton）甚至透露自己因此流下男兒淚。

太陽主帥威廉 斯（Monty Williams）透露在與兩人告別時，進行許多交談並給予擁抱。威廉斯說表示，「當你得說『再見』，而不是說『晚點見』時，真的非常困難。他們就像我的家人，他們懂這是商業操作，但也理解人性和情感的部分。」

談到杜蘭特加盟，威廉斯指出過去與他在雷霆隊及奧運 會合作愉快並稱讚，「他是我見過最努力的人。」威廉斯坦言交易對團隊氣氛是沉痛的打擊，但他也強調，「所有人都知道杜蘭特是誰，華倫 （T.J. Warren）可以帶來什麼，我們都了解這點。」

布里吉斯與強森先後在2018年及2019年選秀會加盟太陽，兩人關係很好，被球迷稱作「雙胞胎」。艾頓與他們的關係也相當好，他甚至透露，「我已經哭了很久，我知道這對雙胞胎有多棒。」

不過艾頓也強調理解這是商業行為，「我們必須完成工作，現在期望變高，這是一支全新的球隊，我迫不及待踏上球場，與那些傢伙（新隊友）一起戰鬥。」