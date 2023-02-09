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NBA／獨行俠首秀轟24分搶勝 厄文：唐西奇回來會更有趣

記者劉肇育／綜合報導
厄文加盟獨行俠首秀就有好表現。（Getty Images）
厄文加盟獨行俠首秀就有好表現。（Getty Images）

八屆全明星後衛厄文（Kyrie Irving）在8日進行加盟獨行俠隊後的首秀，並攻下24分外帶4籃板、5助攻，抄截與阻攻各1次，幫助獨行俠以6分差距擊敗快艇，對於加盟首秀就有好表現，厄文也表示不需要刻意將球給自己，只需要自然的打球，他可以配合團隊做出改變。

厄文在日前透過交易案從籃網隊轉戰獨行俠，並在8日首度代表新東家出賽，僅管全場仍發生五次失誤，與新隊友間的默契仍有待磨合，但全場攻下24分的好表現，仍是讓獨行俠球迷感到相當興奮，就連在板凳上觀戰的一哥唐西奇（Luka Doncic）也在比賽中數次起身為厄文的好表現歡呼。

對於生涯首次在轉隊首戰就拿下勝利，厄文也談到了過去96小時的轉變，「能順利完成首秀感覺真的很棒，這是漫長的96小時，我幾乎沒能好好睡，這是我第一次在季中被交易，這對我來說是全新的體驗，但我很開心能夠來到這裡。」

場邊有獨行俠球迷高舉看板歡迎厄文。（美聯社）
場邊有獨行俠球迷高舉看板歡迎厄文。（美聯社）

談到與新隊友的合作，厄文也強調希望能夠打出團隊籃球，隊友也不需要刻意把機會做給他，「作為一個團隊，我們強調最重要的就是不需要把球強行給我，我們只需要自然的打球，你不需要總是找到我，我也可以打無球，甚至是切入破壞。」

厄文8日從出賽時就受到獨行俠球迷的熱烈歡迎，甚至有不少球迷舉起應援看板歡迎他的加入，而唐西奇今天雖然因傷缺陣，但也全程在場邊觀戰並為新搭檔喝采，厄文說：「我相信當77號球員回來後，在這裡觀賽和比賽都會變得更加愉快。」

而獨行俠總教練基德（Jason Kidd）在談到厄文表現時說：「他讓事情變得更加容易，他對於我們的適應程度你也可以在這場比賽中看見，而他也能維持自己的步調。」

厄文 快艇

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