NBA／湖人送走衛少 傳爵士將買斷合約

湖人傳出將送走衛斯特布魯克。（Getty Images）

本季NBA交易截止前，湖人 、灰狼及爵士達成三方交易，湖人將送走衛斯特布魯克（Russell Westbrook），換回2015年用榜眼籤選中的羅素（D'Angelo Russell）。

根據「The Athletic」記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，湖人將衛斯特布魯克、托斯卡諾安德森（Juan Toscano-Anderson）、瓊斯（Damian Jones）及2027年首輪選秀籤（1至4順位保護）送往爵士，康利（Mike Conley）去灰狼，羅素回鍋湖人，另外爵士還會將畢斯利（Malik Beasley）、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）送往湖人以匹配薪資。

灰狼除了拿到康利外，還將從爵士獲得亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）及三支二輪選秀籤。

不過根據消息指出，爵士預計買斷衛斯特布魯克的合約，而同樣所屬洛杉磯 的快艇 隊有興趣得到他。

快艇這幾年一直缺乏合格的先發控衛，原本的先發控衛傑克森（Reggie Jackson）本季表現不佳，休賽季簽下的沃爾（John Wall）也不如預期，所以先前也出現快艇有意暴龍控衛范弗利特（Fred VanVleet）的交易流言。

儘管衛斯特布魯克被許多球迷質疑成績不如身價，但如今出現底薪就能得到他的機會，可能將掀起一波搶人大戰，目前傳出公牛隊也對他有興趣。若快艇順利得到他，將再度掀起「同城內戰」熱潮，雙方在4月6日還有一次交手機會。