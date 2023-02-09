NBA／詹姆斯10大紀錄 後人最難打破

詹姆斯持續創造前無古人恐怕也後無來者的輝煌成就。（Getty Images）

18歲踏進聯盟至今已38歲，詹姆斯（LeBron James）從當年屢刷各種最年輕紀錄一路到現在頻頻上演不老傳奇，持續創造前無古人恐怕也後無來者的輝煌成就。

沒有人像他一樣，能在如此長時間且高競爭力、肢體對抗又激烈的運動中，維持頂尖狀態，幾乎沒有遭逢重大傷病侵襲，也不見所謂低潮亂流，儼然就是專為籃球而生的「超級生化人」。

20個賽季以來，詹姆斯創造無數驚人數據，其中更有許多紀錄已經是後輩所難以企及的絕對障礙。

第一、歷史總得分紀錄

耗費20個賽季和超過1400場比賽，38歲的詹姆斯正式超越賈霸高懸多年的38387分紀錄，榮登史上得分王。

現役球員中最接近詹姆斯的兩人分別是安東尼（Carmelo Anthony）的28289分和杜蘭特（Kevin Durant）的26684分，前者身為詹姆斯同梯，本季仍未簽下任何一支球隊，能否破30000分都是一大難題。

至於得分能力全面又高效率的杜蘭特，原本被視為有機會挑戰詹姆斯，但2019年總冠軍賽 的跟腱斷裂，讓他幾乎報銷兩個賽季；加上先前2014-15年的大傷，比詹姆斯晚了一歲加入NBA 的杜蘭特，生涯出賽場次難以和詹姆斯相提並論，如今也34歲了，接下來的賽季想維持高出勤率也是一大挑戰。

第二、包辦史上1000分到38000分最年輕紀錄

頂著超級高中生的頭銜踏進NBA，詹姆斯完全沒有棄學生的生嫩感，迅速就在聯盟建立自己的地位，同時也以驚人的速度累積得分數據，包辦了從1000分到38000分的所有最年輕得分紀錄。

除非聯盟廢除19歲選秀條款，同時出現不世出超級得分天才，否則想突破詹姆斯的最年輕得分紀錄難度相當高。

第三、連續1140場得分兩位數(持續中)

喬丹（Michael Jordan）所創下的連續866場得分上雙紀錄原本被視為聯盟最難以打破的紀錄之一，然而這項紀錄卻被長年耐操不損壞的生化人詹姆斯一路推向破千場的驚人境界。

這項紀錄有多難挑戰呢？目前現役球員中得分兩位數連續場次最高的僅是安比德的108場；原先唐西奇（Luka Doncic）曾連續211場得分兩位數，卻在對太陽一戰只打3分鐘就腳踝扭傷退場，無緣延續紀錄。

第四、季後賽 總得分紀錄

詹姆斯正式登頂例行賽總得分王，而多次率隊打到總冠軍賽的經歷，讓他生涯季後賽早已經累積7631分，高居史上第一，兩者相加高達45983分成為後輩望其項背的空前障礙。

而現役球員中最接近詹姆斯的季後賽得分紀錄還是杜蘭特，生涯累積4559分，兩人相差多達3072分。

第五、史上唯一達標「380000+10000+10000」

球風全面的詹姆斯，生涯累積拿到超過38000分、10000籃板、10000助攻，得分、助攻和抄截數都名列排行榜前10，成為史上唯一一位有此表現的球員。以他目前仍處於巔峰的狀態，有望成為第一位拿到40000分、10000籃板、10000助攻的球員。

第六、年度第一隊陣容次數

詹姆斯生涯13次入選年度最佳第一隊，領先第2名的布萊恩和馬龍（Karl Malone）2次；年度最佳前三隊合計18次，領先後面的布萊恩、賈霸和鄧肯（Tim Duncan）3次。

先別說要在聯盟保持高競爭力超過15年，然後年年都坐穩前5名好手之列，光是能不能在NBA健康效力10年以上都已經是一大難關。

第七、連續19年場均至少「25+5+5」

除了新秀年場均20分5.5籃板5.9助攻外，詹姆斯從第2年開始場均至少25分5籃板5助攻，直到現在38歲仍持續中。此外，詹姆斯有7個賽季場均至少27分7籃板7助攻，同樣無人能及。

第八、連續13年年度MVP得票前5

詹姆斯新秀年就在年度MVP評選中獲得第9名，直到2015-16年賽季期間，連續13年都在MVP評選中獲得前5；同時他生涯前19年都曾獲得MVP投票，16次在年度MVP評選中獲得前10，這些也是前無古人的紀錄。

第九、總冠軍賽輝煌成就

詹姆斯生涯共15年闖進季後賽，其中10次打到總冠軍賽，包括連續8年代表兩支球隊打進總冠軍賽，更成為史上唯一一位在3支不同球隊都奪冠並贏得決賽MVP的球員。

2016年總冠軍賽，詹姆斯率領騎士成為史上第一支從1比3落後成功逆轉奪冠的球隊，當時他在系列賽的得分、助攻、籃板、阻攻、抄截數均高居兩隊之首，寫下空前成就。

第10、明星賽榮耀之旅

詹姆斯連續19年入選全明星賽，且10度榮獲人氣王，雙雙打破歷史紀錄，如此長期出賽也讓他寫下許多相關紀錄。其中單是得分一項，累積達413分，遙遙領先所有球員，現役球員中以杜蘭特的250分最為接近，但想要打破幾乎是不可能的任務。