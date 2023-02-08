NBA／詹姆斯超越賈霸紀錄「感覺不真實」想再打2年球

湖人隊當家球星詹姆斯7日超越前湖人隊球星賈霸，榮登NBA史上得分王。（Getty Images）

NBA 洛杉磯湖人 當家球星詹姆斯今天創下他口中的「超不真實」成就，登基成為NBA歷史得分王。他賽後表示，還沒有想要退休 的感覺，預期自己職業生涯至少再延續2年。

法新社報導，現年38歲的詹姆斯（LeBron James）今天在湖人對奧克拉荷馬雷霆的比賽轟下38分，使得個人NBA生涯總得分推上3萬8390分，超越湖人名宿賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）在1984年創下的史上最高紀錄3萬8387分。

如今唯一未知的是，當詹姆斯終於結束NBA生涯時，他的總得分紀錄會增加到多少。

詹姆斯賽後接受透納電視網（TNT）訪問時表示：「我知道我還能再打幾年。從我的感覺，（以及）這個賽季期間我身體的反應來看。」

「我知道我還能再打幾年，這完全取決於我的心態。如果我的心態仍然投入，如果我依舊有動力去嘗試追求冠軍，我感覺我就能繼續打。」

他說：「如果我的頭腦清楚，而且每一天都感覺有動力去準備好自己的狀態，那麼我就能繼續出賽。」

不過詹姆斯坦言，對於自己終於超越賈霸稱霸已久的得分紀錄，他還在消化這件事。「這超不真實。因為我從來沒把這當作個人目標，或是準備做到，所以我單純感到開心。」

對於自己創下紀錄，詹姆斯歸功於「長期保持健康，能替3個不同球隊出賽，每晚試圖有最佳表現，擁有很棒的隊友以及能讓我發揮本色的教練」。

「能夠以這樣的水準出賽20年，能夠在我的比賽處於巔峰狀態，這種感覺蠻不真實的。」「希望我能繼續保持下去，但到頭來能在聯盟20年，我感到很榮幸。」