籃球／林書豪不期待「兄弟對決」：沒想到會成對手

前NBA球星林書豪本季宣布加盟高雄鋼鐵人隊，球團在高雄萬豪酒店舉行加盟記者會，林書豪穿著輕便服裝亮相微笑表示「很開心回來打球」。（記者劉學聖／攝影）

前NBA 球星林書豪 昨正式加盟台灣職籃聯盟PLG高雄17直播鋼鐵人隊，並從總經理高景炎手中接下7號新戰袍，他透露會選擇加盟鋼鐵人正是希望能打有意義的籃球，也預告如無意外，台灣時間12日首度出賽。

從NBA帶起「林來瘋」到過去幾年轉往大陸職籃CBA，林書豪去年與廣州龍獅隊結束合約後選擇加盟鋼鐵人，4日抵台後也積極調整個人狀態，昨由鋼鐵人隊友陪伴舉行加盟記者會。

談到選擇加入鋼鐵人，林書豪坦言年輕時想要證明自己或是贏得冠軍，但現在更想要打有意義的籃球，鋼鐵人與龍獅陣中都有很多年輕有天分的球員，希望自己的加入能夠發揮領袖氣質，甚至幫助球隊改變文化。

林書豪說過去3年受疫情封閉影響，不論是在CBA還是發展聯盟，始終無法在球迷面前打球，對籃球的熱情與快樂慢慢被消磨，這也讓他相當期待12日的首秀，並號召球迷進場支持。

林書豪月底也將作客國王隊 主場與弟弟林書緯上演「兄弟鬩牆」戲碼，他透露兩人直到去年夏天都還希望能夠當隊友，不過在他離開CBA後改變想法，「我們兩個聊很久後認為，今年可能不是最好時間當隊友。」