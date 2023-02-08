我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市通過新規 因租金漲幅超10%租客搬出 須付安置費

氣球隊飄過5大洲…美向盟友簡報：台日韓都被中監控

籃球／林書豪不期待「兄弟對決」：沒想到會成對手

記者劉肇育／高雄即時報導
前NBA球星林書豪本季宣布加盟高雄鋼鐵人隊，球團在高雄萬豪酒店舉行加盟記者會，林書豪穿著輕便服裝亮相微笑表示「很開心回來打球」。（記者劉學聖／攝影）
前NBA球星林書豪本季宣布加盟高雄鋼鐵人隊，球團在高雄萬豪酒店舉行加盟記者會，林書豪穿著輕便服裝亮相微笑表示「很開心回來打球」。（記者劉學聖／攝影）

NBA球星林書豪昨正式加盟台灣職籃聯盟PLG高雄17直播鋼鐵人隊，並從總經理高景炎手中接下7號新戰袍，他透露會選擇加盟鋼鐵人正是希望能打有意義的籃球，也預告如無意外，台灣時間12日首度出賽。

從NBA帶起「林來瘋」到過去幾年轉往大陸職籃CBA，林書豪去年與廣州龍獅隊結束合約後選擇加盟鋼鐵人，4日抵台後也積極調整個人狀態，昨由鋼鐵人隊友陪伴舉行加盟記者會。

談到選擇加入鋼鐵人，林書豪坦言年輕時想要證明自己或是贏得冠軍，但現在更想要打有意義的籃球，鋼鐵人與龍獅陣中都有很多年輕有天分的球員，希望自己的加入能夠發揮領袖氣質，甚至幫助球隊改變文化。

林書豪說過去3年受疫情封閉影響，不論是在CBA還是發展聯盟，始終無法在球迷面前打球，對籃球的熱情與快樂慢慢被消磨，這也讓他相當期待12日的首秀，並號召球迷進場支持。

林書豪月底也將作客國王隊主場與弟弟林書緯上演「兄弟鬩牆」戲碼，他透露兩人直到去年夏天都還希望能夠當隊友，不過在他離開CBA後改變想法，「我們兩個聊很久後認為，今年可能不是最好時間當隊友。」

聯盟執行長陳建州直言，林書豪的影響力確實是不可替代，生涯更是啟發很多球員，「這真的是件很鼓勵大家的故事，也希望其他球員能因他的到來激發潛能。」

前NBA球星林書豪本季宣布加盟高雄鋼鐵人隊，球團在高雄萬豪酒店舉行加盟記者會，現...
前NBA球星林書豪本季宣布加盟高雄鋼鐵人隊，球團在高雄萬豪酒店舉行加盟記者會，現場擺放許多周邊商品。（記者劉學聖／攝影）
前NBA球星林書豪本季宣布加盟高雄鋼鐵人隊，球團在高雄萬豪酒店舉行加盟記者會，現...
前NBA球星林書豪本季宣布加盟高雄鋼鐵人隊，球團在高雄萬豪酒店舉行加盟記者會，現場擺放許多周邊商品。（記者劉學聖／攝影）
前NBA球星林書豪（左）正式加盟高雄鋼鐵人隊，並展示7號球衣。（記者劉學聖／攝影...
前NBA球星林書豪（左）正式加盟高雄鋼鐵人隊，並展示7號球衣。（記者劉學聖／攝影）

林書豪 NBA 國王隊

上一則

NBA／Google搜「詹皇」有彩蛋 魔術強森稱未來無人可破

下一則

NBA／得分王詹姆斯每天睡12小時 年花150萬元保養

延伸閱讀

林書豪抵台首日即開練 鋼鐵人盼接下來從Lin開始

林書豪抵台首日即開練 鋼鐵人盼接下來從Lin開始
林書豪抵台 最快12日上場

林書豪抵台 最快12日上場
「林來瘋」紐約暴紅11周年 林書豪發文：時間過太快了

「林來瘋」紐約暴紅11周年 林書豪發文：時間過太快了
籃球／「林來瘋」抵台 回顧林書豪的籃球路

籃球／「林來瘋」抵台 回顧林書豪的籃球路

熱門新聞

NFL超級盃冠軍的傳奇四分衛布雷迪。美聯社

NFL／上次40天就復出 這回布雷迪宣布「永久引退」

2023-02-01 15:40
獨行俠老闆庫班派出私人飛機將厄文直接從紐澤西接到達拉斯。（取材自獨行俠官方推特）

NBA／新老闆庫班派私人飛機接厄文 獨行俠主場票價翻漲

2023-02-07 08:42
土耳其強震後失聯的迦納國腳阿特蘇已經被救出，並且正接受醫療照護。（路透）

足球／傳土耳其強震後遭活埋 迦納國腳阿特蘇找到了

2023-02-07 20:19
日本職業圍棋棋士仲邑菫今天在女流棋聖戰奪冠，以13歲11個月之姿，睽違9年刷新日本女性棋士賽事最年少頭銜者紀錄。（取材自每日新聞推特）

圍棋／日13歲仲邑菫獲得女流棋聖頭銜 刷新最年少紀錄

2023-02-07 01:50
厄文最終還是沒披上紫金戰袍。(路透)

NBA／厄文轉去獨行俠 傳蔡崇信不想送他去湖人

2023-02-05 23:48
詹姆斯以後仰跳投方式成為NBA史上得分王。(美聯社)

NBA／破賈霸紀錄 詹姆斯登基聯盟史上得分王

2023-02-08 00:20

超人氣

更多 >
黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸

黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸
世說新聞╱台男為愛騎行50國 到LA首次被打敗 原因...

世說新聞╱台男為愛騎行50國 到LA首次被打敗 原因...
土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察

土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察
買二手車以gift避稅 罰款還有刑責

買二手車以gift避稅 罰款還有刑責
她上網測DNA卻接到警察來電：跟36年前凶殺案有關

她上網測DNA卻接到警察來電：跟36年前凶殺案有關