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NBA／破賈霸紀錄 詹姆斯登基聯盟史上得分王

世說新聞╱台男為愛騎行50國 到LA首次被打敗 原因...

NBA／登基得分王哭了 詹姆斯接獲賈霸贈球落下英雄淚

記者曾思儒／即時報導
詹姆斯落下英雄淚。（美聯社）
詹姆斯落下英雄淚。（美聯社）

湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）7日只花不到三節就轟下36分，正式超越原本紀錄保持人賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），成為NBA史上得分王，接獲賈霸贈球的詹姆斯忍不住拭淚，在球迷歡呼下迎接特別紀錄。

賽前詹姆斯生涯得分達到38352分，離原本紀錄保持人賈霸的38387分只差35分，賈霸也在場邊準備見證新紀錄的產生。

首節詹姆斯進帳8分，第二節連續2波完成「3分打」，7分52秒再飆外線，單節就進帳12分；半場他出賽16分鐘，10投6中包括3投2中的三分球，加上8罰6中，累積20分、2籃板、2助攻、2抄截，但湖人陷入66：76落後。

成為NBA史上得分王，接獲賈霸贈球的詹姆斯忍不住落淚。（Getty Images...
成為NBA史上得分王，接獲賈霸贈球的詹姆斯忍不住落淚。（Getty Images）

第三節詹姆斯「趕進度」，連投帶切快速累積分數，1分06秒切入拿下單節第14分，離紀錄只差1球；10.9秒，詹姆斯中距離後仰出手再破網，正式登基「得分王」。

詹姆斯進球後，比賽中斷讓他在場中享受特別時刻；他的母親、兒子、女兒也進場一同慶祝。賈霸也進入球場，在NBA主席席佛（Adam Silver）宣布下成為聯盟得分王，賈霸也將籃球交給詹姆斯，象徵「得分王」交接和傳承。

只花三節不到就拿下36分，詹姆斯難掩激動情緒，他在場中短暫致詞中先感謝球迷和球團，並一一點名妻子、兩個兒子、女兒和母親作為一路支持的最大後盾。

詹姆斯走到場邊與兒子相擁慶賀。（美聯社）
詹姆斯走到場邊與兒子相擁慶賀。（美聯社）

賈霸在1984年成為NBA得分王，38歲的詹姆斯先是成為聯盟第7位得分超過3萬分的球員，生涯第20個球季再超越賈霸，為自己再締造難以撼動的紀錄。

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