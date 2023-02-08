NBA／破賈霸紀錄 詹姆斯登基聯盟史上得分王

詹姆斯以後仰跳投方式成為NBA史上得分王。(美聯社)

結束客場5連戰的湖人 隊，7日回到洛城迎戰雷霆隊，只差36分就能成為聯盟史上得分王的湖人當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James），上半場攻下20分，第三節再灌進16分，只花三節不到就登基「得分王」。

賽前詹姆斯生涯得分達到38352分，離原本紀錄保持人賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的38387分只差35分，賈霸也在場邊準備見證新紀錄的產生。

首節詹姆斯進帳8分，第二節連續2波完成「3分打」，7分52秒再飆外線，單節就進帳12分；半場他出賽16分鐘，10投6中包括3投2中的三分球，加上8罰6中，累積20分、2籃板、2助攻、2抄截，但湖人陷入66：76落後。

第三節詹姆斯「趕進度」，連投帶切快速累積分數，1分06秒切入拿下單節第14分，離紀錄只差1球；10.9秒，詹姆斯中距離後仰出手再破網，再現場球迷鼓噪歡呼聲中達成新紀錄。

詹姆斯進球後，比賽中斷，讓他在場中享受特別時刻；他的母親、兒子也進場一同慶祝。

38歲的詹姆斯從2003年投入NBA，今年正好是第20個賽季。用紀錄寫日記的「小皇帝」，今天史上得分王前還締造多項紀錄，包括助攻榜提升到第4位，還成為對陣30支NBA球隊都有至少40分得分的球員，寫下難以撼動紀錄。