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NBA／籃網交易杜蘭特？沃神：機率低

體育新聞組／綜合報導
杜蘭特不太可能被交易。（路透）
杜蘭特不太可能被交易。（路透）

「ESPN」知名記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）7日報導，杜蘭特（Kevin Durant）不太可能在9日NBA交易截止日期前被交易。

布魯克林籃網隊將厄文（Kyrie Irving）交易到達拉斯獨行俠隊之後，NBA最大的疑問之一就是該隊是否會進行其他交易，主要就是指杜蘭特。

雖然籃網隊在交易市場上可能仍很活躍，但杜蘭特似乎仍將留在布魯克林，籃網隊將嘗試以他為核心進行重建。根據沃納羅斯基的報導，杜蘭特「一直在與老闆蔡崇信和總監馬克斯（Sean Marks）就球隊的方向及爭冠能力進行對話」。

杜蘭特在上個球季休賽期要求球隊交易他。據報導，他當時有興趣加入鳳凰城太陽隊。但在訓練營之前沒有達成任何交易，杜蘭特後來取消了他的請求。

當厄文和哈登（James Harden）還在籃網隊時，杜蘭特簽下一份為期4年、價值1.94億美元的續約合同。杜蘭特目前因右膝內側副韌帶扭傷缺陣，很可能在全明星賽後復出。籃網隊在明星賽後的第一場比賽是2月24日對上芝加哥公牛隊。

19日在鹽湖城舉行的明星賽活動中，杜蘭特被選為東區先發球員，這是他第13次入選全明星。目前尚不清楚他是否會參加。如果他不能上場，NBA總裁席佛（Adam Silver）將指定一名替補球員。

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