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NBA／3癥結點 湖人搶不到厄文

記者蔡佳霖／綜合報導
厄文（右）和詹姆斯本季無緣重逢。（Getty Images）
厄文（右）和詹姆斯本季無緣重逢。（Getty Images）

厄文（Kyrie Irving）爭奪戰落幕之後，一度呼聲極高的洛杉磯湖人再度落空。雖然知名記者史坦（Marc Stein）曾透露，籃網老闆蔡崇信不想把厄文如願送去湖人，但現實上，湖人交易未成仍存在其他關鍵因素。

「The Athletic」湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）指出，湖人提出了以衛斯特布魯克（Russell Westbrook）加上2027年、2029年首輪無保護選秀權為籌碼，來向籃網報價。

然而籃網顯然對衛斯特布魯克不感興趣，最終獨行俠的報價獲得青睞。湖人之所以無法贏得交易，存在三個癥結點。

首要，厄文續約問題。湖人希望能在得到厄文後和他簽下兩年8000多萬美元的合約，然而厄文更想投入自由市場，尋求一份四年達1.98億美元的合約。

其次，倘若厄文不想接受提前續約，湖人就不願把里夫斯（Austin Reaves）或克里斯提（Max Christie）這些年輕資產加入到交易包裹之中。

消息人士透露，湖人球團重視這兩位年輕小將，不想輕易就為了交易而放棄。

第三，籃網期盼能得到即戰力，且能圍繞杜蘭特維持住競爭力的球員，選秀權不是最大考量；因此，他們選擇了獨行俠所提供進攻型控衛加上側翼好手的方案。

交易落幕後，湖人當家大哥詹姆斯（LeBron James）在推特發文「或許是我」，儘管沒有明言，卻被外界影射似乎在回應這場交易的結果。

湖人 厄文 洛杉磯

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