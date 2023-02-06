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NBA／傳太陽追逐厄文 連保羅都不要了…仍遭籃網拒絕

記者蔡佳霖／即時報導
太陽為追求厄文，特別將保羅放進交易包裹中。（Getty Images）
太陽為追求厄文，特別將保羅放進交易包裹中。（Getty Images）

先前在厄文（Kyrie Irving）拋出交易離隊申請後，包括湖人、獨行俠、太陽都是傳出最積極尋求談判的球隊，隨後報導也指出快艇加入了競爭行列。不過流言傳聞出現沒多久，籃網迅速就和獨行俠達成協議。

籃網送走厄文（Kyrie Irving）和莫里斯（Markieff Morris），從獨行俠換來丁威迪（Spencer Dinwiddie）和芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith），一個2029年無保護首輪選秀權、2027年、2029年的二輪選秀權。

後續有消息指出，獨行俠提供了即戰力的控球後衛和側翼人選，加上足夠的選秀權，從而打動了籃網。不過據《Bleacher Report》記者海恩斯（Chris Haynes）的報導，其實太陽也提出了類似的選項，只是卻遭到籃網方面的拒絕。

太陽提出的籌碼是老指揮官保羅（Chris Paul），加上克勞德（Jae Crowder）和未明確的選秀權。這其中保羅還剩下兩年6000萬美元的合約，但第3年是部分保障，第4年則是無保障，克勞德則是合約最後一年。

《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）也報導了太陽試圖交易的內幕，指出太陽很快就提出包括保羅、克勞德和一個首輪選秀權在內的方案，然而籃網顯然希望拿到更多選秀權，後續雙方就沒有太多進展。

海恩斯亦表示，倘若杜蘭特（Kevin Durant）此時此刻再度萌生離隊的想法，原本就有興趣網羅他的太陽將不會沉默，將做好準備積極爭取這位超級巨星。

另一方面，《The Ringer》專欄作家歐康納（Kevin O'Connor）指出，快艇針對厄文的交易提出了肯納德（Luke Kennard）、曼恩（Terance Mann）、一個未來首輪選秀權和兩個首輪互換權，同時還需要增添符合薪資對等的球員籌碼。只是這樣的籌碼顯然沒有比獨行俠更有吸引力。

至於湖人是提出了包含2027年和2029年在內的交易包裹，但也是遭到籃網拒絕。

有消息人士透露，籃網仍計畫在季中交易截止前繼續補強升級陣容，將會利用厄文交易案中得到的選秀權，加上來自76人的2027年首輪籤，來做為交易籌碼。

厄文 快艇 湖人

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