NBA／庫茲瑪「安全氣囊裝」上身 網笑：穿著偵察氣球？

庫茲瑪日常穿搭引發關注。（取材自Instagram）

巫師隊前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma）本季不僅場上火熱，場下也是話題滿滿，重視服裝造型的他，這次在賽前便服穿上「氣球 裝」引發關注，讓網友不禁笑稱：「自備安全氣囊」。

日前與籃網隊的比賽賽前，庫茲瑪被捕捉到穿著一件「充氣的羽絨服」鼓起來的領口已遮住了他一半的臉。他本人也有在Instagram上發表今日著裝，吸引來好友南斯（Larry Nance Jr.）留言：「兄弟這是什麼鬼」，還有網友戲稱：「Kuz穿著剛被擊落的中國偵察氣球？」

庫茲瑪在上季的「超大號粉色毛衣」就曾引發熱烈討論。過去受訪時他曾表示：「服裝對我而言一直是一件大事」他認為生活的第一印象就是穿著，生活就是藝術，而這是他發揮創造力的一種方式。他也進一步說明：「我總是不把時尚 看作是穿衣服，而是把一個故事和一個造型放在一起」。

庫茲瑪過去穿搭「超大粉紅毛衣」就曾引發熱議。（取材自Instagram）

除了引發熱烈討論的「超大粉紅毛衣」以及本次的「安全氣囊裝」博眼球外，庫茲瑪經常在個人Instagram上發表自己的日常穿搭，其中還有「彩虹套頭搶匪裝」同樣也相當特別。這位籃球員把賽場邊當作伸展台，充分展現自己的獨特風格。