如願「賣我」厄文轉戰獨行俠 聯手唐西奇組夢幻後場

厄文傳出交易已達成，籃網將他送往獨行俠。(路透資料照片)

不是去湖人 隊或快艇 隊，NBA球星厄文 （Kyrie Irving）將從籃網隊轉戰獨行俠隊，和唐西奇（Luka Doncic）組成夢幻後場組合。

厄文幾天前才高喊「賣我」，包括洛城兩支球隊都表達興趣，不過根據「The Athletic」知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，獨行俠成為厄文新東家，代價是送出丁威迪（Spencer Dinwiddie）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）和多個選秀權。

就查拉尼亞的報導，獨行俠將換給籃網2027年第二輪選秀權、2029年二輪選秀權，以及2029年不受保護的首輪選秀權。

上個月厄文才傳出準備好和籃網續約，今年是他4年1億3600萬美金合約的最後一年，原有機會以4年2億大約續留籃網，但交易大限前厄文突然喊出「賣我」，引起多支球隊興趣。目前不清楚獨行俠如何出線，今年夏天成為自由球員的厄文，之後有資格和獨行俠達成2年8300萬美金的續約。

30歲的厄文本季為籃網出賽40場，場均27.1分、5.3助攻、5.1籃板，轉戰西區聯手唐西奇，成為夢幻後場組合。唐西奇本季場均有33.4分，僅次於76人當家球星安比德（Joel Embiid）的33.5分，加入厄文後兩人平均有60.5分，更盛目前得分最高雙人組、塞爾蒂克隊的泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）。

丁威迪2016到21賽季曾效力籃網，本季在獨行俠有場均17.7分、5.3籃板表現；生涯前7個賽季都效力獨行俠的芬尼史密斯，本季場均表現是9.1分、4.7籃板。