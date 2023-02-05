我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美第3大退休基金上季減持台積電和阿里巴巴 改買這支

槍案不到1周…北加半月灣農場工人返崗 憶遇害華裔老夫婦

NBA／厄文轉去獨行俠 傳蔡崇信不想送他去湖人

記者蔡佳霖／綜合5日電
厄文最終還是沒披上紫金戰袍。(路透)
厄文最終還是沒披上紫金戰袍。(路透)

厄文（Kyrie Irving）拋出申請交易之後，原本呼聲極高的湖人最終還是不敵獨行俠，詹姆斯也無緣和前搭檔再次攜手。根據報導指出，相較於湖人所能提供的籌碼，籃網顯然更喜歡獨行俠的報價。

具體的交易內容為：籃網送走厄文（Kyrie Irving）和莫里斯（Markieff Morris），從獨行俠手上獲得丁威迪（Spencer Dinwiddie）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）、一個2029年無保護首輪選秀權，一個2027年二輪選秀權和一個2029年的二輪選秀權。

除了選秀權的因素外，控衛丁威迪的回歸和芬尼史密斯的側翼能力，滿足了籃網想要的即戰力素材，也是雙方能夠迅速達成協議的關鍵。

相較之下，就紐約媒體「SNY」記者貝格利（Ian Begley）的說法，湖人是向籃網報價衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和首輪選秀權，這樣的條件顯然無法打動對方。

另一方面，「洛杉磯時報」記者沃克（Dan Woike）認為湖人追求厄文失敗的原因除了籌碼不夠誘人外，湖人在今夏對於自由市場的合約要求更高，可能無法滿足厄文希望4年頂薪合約的期盼，球隊傾向提供2年合約，這和詹姆斯（LeBron James）的到期合約期限相同。

而知名記者史坦（Marc Stein）則是透露，雖然詹姆斯（LeBron James）和厄文看起來情投意合，湖人也積極尋求交易的可能性，但籃網老闆蔡崇信並不想把厄文送到湖人，讓兩人重新合作。

湖人 厄文 洛杉磯

上一則

NBA／明星賽少星光？柯瑞左腿二度撕裂 歸期未定

延伸閱讀

NBA／厄文被交易到獨行俠 跟唐西奇組最強後場

NBA／厄文被交易到獨行俠 跟唐西奇組最強後場
NBA／不讓湖人太陽獨行俠跑在前 傳快艇也想追逐厄文

NBA／不讓湖人太陽獨行俠跑在前 傳快艇也想追逐厄文
NBA／支持湖人換來厄文 魔術強森：想看他穿紫金袍

NBA／支持湖人換來厄文 魔術強森：想看他穿紫金袍
NBA／只差36分 詹姆斯客場累慘 回主場拚得分王

NBA／只差36分 詹姆斯客場累慘 回主場拚得分王

熱門新聞

NFL超級盃冠軍的傳奇四分衛布雷迪。美聯社

NFL／上次40天就復出 這回布雷迪宣布「永久引退」

2023-02-01 15:40
對荷蘭之戰做出雙手放在耳朵旁邊的慶祝手勢，梅西坦言對這不適當的慶祝動作感到後悔。（歐新社）

世足賽／坦言後悔對荷蘭慶祝動作 梅西：一時衝動發生

2023-01-31 00:13
林書豪確定赴台加鋼鐵人隊，延續職籃生涯。（圖：高雄鋼鐵人隊提供）

籃球／林書豪在台魅力不如魔獸？門票開賣1小時沒售罄

2023-01-30 01:38
央視不轉播澳網男單決賽，因為西西帕斯過去曾發表支持反送中言論。（美聯社）

澳網／男單決賽遭央視封殺 原因出在西西帕斯身上

2023-01-30 06:13
詹姆斯相當不滿裁判未吹判打手。(美聯社)

NBA／詹姆斯關鍵上籃誤判 裁判坦承錯誤：徹夜難眠

2023-01-29 22:41
今年超級盃確定由老鷹對上酋長。（取材自NFL推特）

NFL／酋長拿下美聯冠軍 超級盃將與老鷹爭冠

2023-01-30 04:00

超人氣

更多 >
佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲

佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲
星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子

星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子
中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉

中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉
螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶

螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶
紐約日間中心回扣亂象 將大規模嚴打

紐約日間中心回扣亂象 將大規模嚴打