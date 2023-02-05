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NBA／柯瑞第3節左膝傷退場 勇士險勝獨行俠止連敗

記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞(中)在比賽中左膝受傷，後續情況仍待觀察。(美聯社)
柯瑞(中)在比賽中左膝受傷，後續情況仍待觀察。(美聯社)

面對沒有唐西奇（Luka Doncic）坐鎮的獨行俠，勇士4日雖然打來得心應手，一度在第三節取得23分領先優勢，然而球隊又再度出現虎頭蛇尾的驚險景象，第四節被對手全力瘋狂追趕，打到剩下1分鐘時僅有5分差距；所幸獨行俠接下來多次出手無功而返，勇士才有驚無險地以119比113拿下勝利。

勇士會出現如此險境跟柯瑞（Stephen Curry）第三節左膝受傷被迫提前退場有關。柯瑞是在第三節剩下2分鐘時，因防守萊特（McKinley Wright IV）左膝遭到撞傷，後續經過X光檢查為陰性，他將會進一步接受核磁共振檢查。值得注意的是，柯瑞在先前對金塊的比賽中也有傷到左膝蓋。

目前還無法確認柯瑞會休息多久時間，先前他才因左肩傷勢缺席了11場比賽，勇士期間拿到6勝5敗。勇士結束近期的2連敗，目前排名回到西區第7，與獨行俠差距縮小到0.5場。

柯瑞退場前展現絕佳手感，11投7中得到21分7助攻6籃板，格林（Draymond Green）17分9籃板9助攻2阻攻，湯普森（Klay Thompson）14分，庫明加（Jonathan Kuminga）和迪文森佐（Donte DiVincenzo）各拿13分；波爾（Jordan Poole）全場6投1中，只得到3分3籃板1助攻，失誤甚至還比得分多。

丁威迪（Spencer Dinwiddie）獲得25分4籃板4助攻，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）22分，芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）18分9籃板。

勇士 柯瑞

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