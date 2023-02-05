NBA／英格倫35分賽季新高 率鵜鶘轟走老東家湖人

英格倫(中)面對前東家火力大爆發。（美聯社）

面對前東家湖人 ，鵜鶘鋒線大將英格倫（Brandon Ingram）狂轟賽季新高35分，外加5籃板4助攻，帶領球隊扭轉上半場落後兩位數分差的劣勢，在主場以131：126力退對手，終結近期的10連敗。

這是英格倫自去年3月6日對金塊得到38分後的單場最高得分，這個賽季他受到傷勢影響一度連續缺席了30場比賽，直到1月底才回歸。此役他在第三節獨拿11分，搭配全隊火力爆發單節豪取42分，得以將原本落後11分的劣勢追到僅差3分。

英格倫第四節又拿到8分，加上墨菲（Trey Murphy III）和麥凱倫（C.J. McCollum）也合拿15分，鵜鶘趁勢反擊，同時透過將湖人團隊命中率壓低在僅有33.3%。特別是在最後時刻，麥凱倫和英格倫接連拿下7分，鵜鶘將領先差距擴大到6分差，湖人反擊無力，2連勝也為之中斷。

鵜鶘全隊6人得分雙位數，包括5人至少拿到18分，帶給湖人防線莫大壓力。麥凱倫得到23分7助攻，墨菲21分5籃板，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）18分14籃板5助攻；小將艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）11投7中，替補貢獻18分，南斯（Larry Nance Jr.）同樣也在對前東家繳出10分9籃板4助攻的成績。

逼近歷史之巔的詹姆斯（LeBron James）此戰拿下27分，另外還有9籃板6助攻進帳，距離打破「天鉤」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）生涯38387分紀錄僅差36分，有機會在下一戰主場對雷霆的比賽中榮登NBA 得分王寶座。

戴維斯（Anthony Davis）則有34分14籃板3助攻2阻攻的表現，施羅德（Dennis Schroder）傳出10次助攻；衛斯特布魯克（Russell Westbrook）獲得15分4籃板4助攻，布朗（Troy Brown Jr.）和華克（Lonnie Walker IV）也有都兩位數得分。