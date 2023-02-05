NBA／希爾德連5季飆200記三分球 比肩柯瑞等5球星

希爾德成為史上第5位，連5季至少投進200記三分球的球員。（路透）

溜馬隊射手希爾德（Buddy Hield）是聯盟頂尖射手之一，4日面對老東家國王隊 再度飆進5記三分球，成為本季首位累積200顆三分球的球員，溜馬也以107：104驚險擊退國王，終止近期的4連敗。

希爾德連續5季都投進至少200記三分球，成為史上第5位達成此項壯舉的球員，其他四位分别為柯瑞 （Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、哈登（James Harden）及里拉德（Damian Lillard）。

溜馬上半場領先12分，卻被國王在第三節打出20：8的攻勢，末節更一度只剩3分領先，不過國王在最後關頭發生失誤，又錯失最後一擊的機會，讓溜馬驚險收下勝利。

本場比賽是希爾德來到溜馬後，第3次面對老東家國王，希爾德在3場比賽中三分球25投13中，命中率高達52%，表現特別出色。對此希爾德表示，「能贏下比賽是好事，特別是面對老東家。」

希爾德本場除了外線開火外，也在末節上演一次精彩的扣籃，希爾德透露隊友當下都相當興奮，「我相信自己腿部的力量，這很有趣。我的隊友總是對我開玩笑，說我沒辦法扣籃，很高興看見他們的笑容。」

希爾德拿到全隊最高的21分，還貢獻10籃板6助攻。隊友奈史密斯（Aaron Nesmith）也命中4記三分，全場挹注17分，長人透納（Myles Turner）則有14分13籃板4阻攻的表現。