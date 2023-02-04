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NBA／綠衫軍手感冷 太陽替補第4節踢館

體育新聞組／綜合報導
太陽隊客場擊敗塞爾蒂克。（路透）
太陽隊客場擊敗塞爾蒂克。（路透）

塞爾蒂克隊3日在自家主場迎戰太陽隊，沒想到除了球星布朗（Jaylen Brown）外，其他球員全場手感冰冷，末節還遭對方替補拉開分差，終場以94：106不敵太陽。

首節雙方手感皆相當冰冷，塞爾蒂克球星布朗個人獨得12分，但全隊只拿到20分，讓太陽首節以24：20領先。

第二節塞爾蒂克手感持續冰冷，太陽順勢將分差拉開至20分，不過塞爾蒂克在本節末段發起11：0的猛攻，半場打完太陽只以57：44領先。

下半場易籃再戰，雙方命中率也互換，太陽整節只得到17分，塞爾蒂克則在泰托姆（Jayson Tatum）獨得10分的帶領下，攻進29分，三節打完僅落後太陽1分。

末節開局太陽換上全替補陣容，反而打出14：2攻勢，幫助太陽取得雙位數領先。雙方皆換上主力後，塞爾蒂克展開反撲逐漸將分差逼近。不過太陽前鋒薩里奇（Dario Saric）命中關鍵三分球，澆熄對手反撲氣焰，太陽終場就以106：94收下勝利。

太陽表現最好的球員是布里吉斯（Mikal Bridges），攻進全隊最高25分，主控保羅（Chris Paul）15分8助攻，中鋒艾頓（Deandre Ayton）14分10籃板，薩里奇則拿到14分13籃板。

塞爾蒂克的部分，布朗拿到27分8籃板，泰托姆15投僅3中得到20分，後衛懷特（Derrick White）攻下19分。

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