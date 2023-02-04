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NBA／厄文再喊「賣我」 傳湖人太陽有意

體育新聞組／綜合報導
厄文主動向籃網隊提出交易要求。（路透）
厄文主動向籃網隊提出交易要求。（路透）

多份媒體報導，布魯克林籃網隊後衛厄文（Kyrie Irving）主動向籃網隊提出交易要求，最好是在下周交易大限截止之前。據了解，洛杉磯湖人隊、鳳凰城太陽隊和達拉斯獨行俠隊是對厄文最感興趣的球隊。

他的經紀人兼繼母謝特莉亞（Shetellia Irving）六天前告訴「Bleacher Report」，布魯克林未能提供一份夠分量的長期續約，「到目前為止我們還沒有進行過重要的對話。我們希望留在布魯克林，並以正確的方式續約。這意味著如果籃網也這麼想，現在該是它們出面進行溝通的時候了」。

據NBA知名記者史坦（Marc Stein）透露，籃網隊針對厄文合約的立場是等到他在7月成為不受限制自由球員後再說，屆時他很可能必須續約或尋求先簽後換之間做出選擇。他目前的合約是4年近2億元。

3個月前籃網隊宣布厄文「與布魯克林籃網隊理念不合」，因厄文「宣傳一部包含令人深感不安的反猶太主義仇恨的電影」，並且一再「在有明確機會時未能表達否認立場」。厄文最終道歉並被禁賽8場。

他後來於11月20日重返球場，布魯克林在東區的戰績也同步飆升，直到上個月杜蘭特（Kevin Durant）膝關節韌帶扭傷為止。在杜蘭特缺席之下，籃網隊戰績為4勝7負。杜蘭特可望在明星賽前復出，目前籃網隊以31勝20負穩居東區第四位。

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