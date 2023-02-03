我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市長官邸慶新春 表彰社區、秀中文「謝謝」亞裔

龐培歐：習近平意在世界霸權 對世界的威脅比普亭更大

NBA／17場大三元全都贏球 約柯奇攜手穆雷飆退勇士

記者劉肇育／即時報導
約柯奇攻下22分、16助攻、14籃板本季第17次「大三元」。(美聯社)
約柯奇攻下22分、16助攻、14籃板本季第17次「大三元」。(美聯社)

西區戰績龍頭金塊隊2日在主場迎戰衛冕軍勇士隊，在約柯奇（Nikola Jokic）攻下22分、16助攻、14籃板本季第17次「大三元」，穆雷也維持火燙手感貢獻33分下，最終金塊就以134：117賞給勇士2連敗，且本季約柯奇拿下「大三元」的賽事，金塊已經收下17勝0敗佳績。

在4場比賽吞下3敗後，西區龍頭金塊近兩場比賽展現凶猛進攻火力，尤其是本季傷癒復出的穆雷近兩戰手感火燙，繼日前對戰鵜鶘隊攻下32分後，2日與勇士之戰又靠著23投12中的高效率演出攻下33分，本季首度連續兩場比賽都拿下至少30分，且在他拿下30分的賽事中，金塊本季已經收下5連勝。

而金塊的贏球保證還不光是穆雷的好表現，球隊一哥約柯奇也再次繳出「大三元」數據主宰比賽，本季至今17度拿下「大三元」球隊也都收下勝利，在兩人攜手下最終金塊也以17分差距賞給勇士客場2連敗。

反觀勇士在湯普森（Klay Thompson）輪休、格林（Draymond Green）因傷缺陣的情況下，柯瑞與波爾（Jordan Poole）分別有28分與22分進帳，但最終仍是不敵進攻火力凶猛的金塊，戰績再度回到26勝26敗的5成勝率，排名也下滑到西區第9名。

勇士 柯瑞

上一則

NBA／唐西奇再度傷退 鵜鶘仍不敵獨行俠苦吞10連敗

延伸閱讀

NBA／好巧 安比德、約柯奇 連3年獲選1月最佳球員

NBA／好巧 安比德、約柯奇 連3年獲選1月最佳球員
NBA／2度執掌明星賽 金塊教頭馬龍和詹姆斯再攜手

NBA／2度執掌明星賽 金塊教頭馬龍和詹姆斯再攜手
NBA／無緣明星賽先發 安比德幹這件事發洩

NBA／無緣明星賽先發 安比德幹這件事發洩
NBA／害柯瑞遭驅逐…波爾戰犯變英雄 最後1秒獵熊

NBA／害柯瑞遭驅逐…波爾戰犯變英雄 最後1秒獵熊

熱門新聞

谷愛凌膝蓋受傷。圖為她去年在北京冬奧的照片。（中通社）

谷愛凌膝傷退出Xgames 自爆「核磁共振哭了30分鐘」

2023-01-28 19:10
NFL超級盃冠軍的傳奇四分衛布雷迪。美聯社

NFL／上次40天就復出 這回布雷迪宣布「永久引退」

2023-02-01 15:40
對荷蘭之戰做出雙手放在耳朵旁邊的慶祝手勢，梅西坦言對這不適當的慶祝動作感到後悔。（歐新社）

世足賽／坦言後悔對荷蘭慶祝動作 梅西：一時衝動發生

2023-01-31 00:13
央視不轉播澳網男單決賽，因為西西帕斯過去曾發表支持反送中言論。（美聯社）

澳網／男單決賽遭央視封殺 原因出在西西帕斯身上

2023-01-30 06:13
林書豪確定赴台加鋼鐵人隊，延續職籃生涯。（圖：高雄鋼鐵人隊提供）

籃球／林書豪在台魅力不如魔獸？門票開賣1小時沒售罄

2023-01-30 01:38
澳洲網球公開賽男子單打決賽，約克維奇拿下冠軍。（Getty Images）

澳網／王者歸來 約克維奇奪第10冠 大滿貫22冠平紀錄

2023-01-29 07:28

超人氣

更多 >
台陸軍官情侶鹹濕性愛片外流瘋傳 女中尉著軍服露雙乳

台陸軍官情侶鹹濕性愛片外流瘋傳 女中尉著軍服露雙乳
狗鏈栓、逃不掉…中國養女控美養父母 像奴隸關地牢多年

狗鏈栓、逃不掉…中國養女控美養父母 像奴隸關地牢多年
台軍官情侶性愛片瘋傳 陸軍認了：在這裡拍的

台軍官情侶性愛片瘋傳 陸軍認了：在這裡拍的
蒙市奪槍英雄母親 曾是台灣大熱女星

蒙市奪槍英雄母親 曾是台灣大熱女星
小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機

小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機