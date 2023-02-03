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NBA／對溜馬再灌26分 詹姆斯登基得分王差63分

記者曾思儒／綜合報導
詹姆斯可能登基得分王的紀錄夜倒數計時，讓湖人門票水漲船高。( 美聯社 )
詹姆斯可能登基得分王的紀錄夜倒數計時，讓湖人門票水漲船高。( 美聯社 )

想見證湖人隊當家球星詹姆斯（LeBron James）登基NBA「得分王」，除了運氣，口袋也要夠深。詹姆斯1日面對尼克隊攻下28分，2日對溜馬灌26分，距離超越史上「得分王」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）紀錄只差63分，紀錄夜倒數計時讓湖人門票水漲船高，下周回到主場面對雷霆的比賽，最低票價已超過326元，票價和開季時的漲幅高達百分之390。

詹姆斯生涯累積3萬8299分，離追平賈霸的3萬8387分只差88分，之後每次得分都是新紀錄。正在客場征戰的湖人，接續賽程是周日到鵜鶘隊踢館，詹姆斯若維持本季場均30.2分表現，有機會在下周回到主場面對雷霆隊的比賽登基「得分王」，另一場主場碰公鹿隊的比賽也可能是紀錄締造日。

根據統計，下周面對雷霆的比賽，湖人最低票價已達326美元，平均票價更是1152美元，和季初相比漲幅達百分之390；10日和公鹿的比賽，最低票價來到357美元，平均票價1302美元，和季初相比漲幅也打百分之175。

NBA官方也在預防「詹皇」可能得分大爆發的慶祝行情，因此特別發表聲明，在2月5日進行的湖人鵜鶘之戰，將提前2小時登場，同時「ESPN」也會全美直播。

詹姆斯本季單場最高得分為48分，他先前面對溜馬和鵜鶘分別是拿到21分、20分，不過這兩隊都面臨主力球員受傷缺陣的問題，戰績直線下滑，溜馬近11戰吞下10敗，鵜鶘更是苦嘗9連敗。面對正處於飆分亢奮期的詹姆斯，或許會有不可思議的得分演出，進而提前登上歷史得分王寶座。

近日賈霸在接受訪問時就表示，自己絕對是衷心祝福詹姆斯改寫自己的紀錄，與自己當年破了張伯倫紀錄時是完全不同的狀況，「當我在1984年（詹姆斯出生那年）打破了張伯倫得分紀錄時，這讓他有點困擾，因為自從我在NBA有出色表現以來，他一直在和我進行一些單方面的競爭，但我對於詹姆斯完全沒有這種感覺，我不僅會慶祝他的成就，還會毫不猶豫地讚美他。」

詹姆斯可能登基得分王的紀錄夜倒數計時，讓湖人門票水漲船高。（歐新社）
詹姆斯可能登基得分王的紀錄夜倒數計時，讓湖人門票水漲船高。（歐新社）

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