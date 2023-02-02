我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑中間諜氣球飄美上空 國防部追蹤「不擊落 」

蒙市奪槍英雄蔡班達母親 曾是台灣大熱女星

NBA／明星賽地主不缺席 馬卡南：看到喬治入選時很緊張

記者劉肇育／即時報導
爵士隊前鋒馬卡南生涯首度入選全明星賽，是地主代表。(路透)
爵士隊前鋒馬卡南生涯首度入選全明星賽，是地主代表。(路透)

即將在本月中於爵士隊主場舉行的2023年NBA全明星賽，確定今年地主球員將不會缺席，在今天公布的全明星賽替補名單中，本賽季打出代表作的爵士前鋒馬卡南（Lauri Markkanen）生涯首度入選，他坦言參加全明星賽一直都是自己努力的目標。

爵士在去年休賽季期間送走兩大球星米契爾（Donovan Mitchell）與戈貝爾（Rudy Gobert）後，一度被認為將無緣參與今年在自己主場舉行的全明星賽，不過在米契爾交易案中來到鹽湖城的馬卡南，卻驚喜的打出個人生涯最佳賽季，並在今天如願入選明星賽替補陣容。

對於生涯首度入選全明星賽，馬卡南直言，當他在看替補陣容名單聽到快艇隊前鋒喬治（Paul George）入選時，一度讓他感到很緊張，「當他們宣布到喬治時，真的是個緊張的時刻，因為我知道他跟我都在競爭那個位置。但當結果出來時，我真的非常開心。」

對於在去年來到鹽湖城後打出了讓外界甚至是連他自己都感到驚喜的賽季表現，最終更是如願入選全明星賽，他說：「從個人層面來看，這是你一直努力的目標，你會記得你在這段旅途所經歷的一切，事情的發生都是有原因的，所以當它發生時我雖然很高興，但慢慢的我也必須思考經歷什麼才能讓我達到這裡。」

除了馬卡南外，今年包括溜馬隊哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、灰熊隊傑克森（Jaren Jackson Jr.）與雷霆隊亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）都是生涯首度入選明星賽。

快艇 哈利 NBA

上一則

台空手道「小清新」文姿云退出國家隊 不拚亞運3連霸

下一則

NBA／好巧 安比德、約柯奇 連3年獲選1月最佳球員

延伸閱讀

NBA／爵士凱斯勒狂送7火鍋 2個紀錄追上魔獸、戈貝爾

NBA／爵士凱斯勒狂送7火鍋 2個紀錄追上魔獸、戈貝爾
麥可傑克森傳奇一生 相中26歲姪子演出

麥可傑克森傳奇一生 相中26歲姪子演出
NBA／雷納德近況火燙再飆32分 快艇獵鷹奪5連勝

NBA／雷納德近況火燙再飆32分 快艇獵鷹奪5連勝
「華人醫療服務」6人翻譯團隊 助逾4萬新州華人就醫

「華人醫療服務」6人翻譯團隊 助逾4萬新州華人就醫

熱門新聞

谷愛凌膝蓋受傷。圖為她去年在北京冬奧的照片。（中通社）

谷愛凌膝傷退出Xgames 自爆「核磁共振哭了30分鐘」

2023-01-28 19:10
NFL超級盃冠軍的傳奇四分衛布雷迪。美聯社

NFL／上次40天就復出 這回布雷迪宣布「永久引退」

2023-02-01 15:40
對荷蘭之戰做出雙手放在耳朵旁邊的慶祝手勢，梅西坦言對這不適當的慶祝動作感到後悔。（歐新社）

世足賽／坦言後悔對荷蘭慶祝動作 梅西：一時衝動發生

2023-01-31 00:13
央視不轉播澳網男單決賽，因為西西帕斯過去曾發表支持反送中言論。（美聯社）

澳網／男單決賽遭央視封殺 原因出在西西帕斯身上

2023-01-30 06:13
林書豪確定赴台加鋼鐵人隊，延續職籃生涯。（圖：高雄鋼鐵人隊提供）

籃球／林書豪在台魅力不如魔獸？門票開賣1小時沒售罄

2023-01-30 01:38
澳洲網球公開賽男子單打決賽，約克維奇拿下冠軍。（Getty Images）

澳網／王者歸來 約克維奇奪第10冠 大滿貫22冠平紀錄

2023-01-29 07:28

超人氣

更多 >
狗鏈栓、逃不掉…中國養女控美養父母 像奴隸關地牢多年

狗鏈栓、逃不掉…中國養女控美養父母 像奴隸關地牢多年
台陸軍官情侶鹹濕性愛片外流瘋傳 女中尉著軍服露雙乳

台陸軍官情侶鹹濕性愛片外流瘋傳 女中尉著軍服露雙乳
小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機

小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機
台軍官情侶性愛片瘋傳 陸軍認了：在這裡拍的

台軍官情侶性愛片瘋傳 陸軍認了：在這裡拍的
蒙市奪槍英雄母親 曾是台灣大熱女星

蒙市奪槍英雄母親 曾是台灣大熱女星