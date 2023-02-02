NBA／2度執掌明星賽 金塊教頭馬龍和詹姆斯再攜手

馬龍將2度出任明星賽教練。（美聯社）

金塊隊馬龍（Michael Malone）將2度出任明星賽教練，率領湖人 隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）擔任隊長的「詹姆斯隊」，有機會和旗下大將約柯奇（Nikola Jokic）明星賽聚首。

今年NBA 明星賽台灣時間2月20日登場，教練團成員是明星賽前兩周戰績最佳的隊伍，馬龍和金塊教練團將率「詹姆斯隊」，公鹿隊球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）教練團隊將由東區戰績居首的塞爾蒂克團隊擔任。

2019年也曾率「詹姆斯隊」並奪勝的馬龍提到，每年他都這樣和球員說，「有些隊伍渴望明星賽周的空檔，迫不及待去坎昆（渡假）。不，我們始終關注著獎金，要確保一路打到休兵日。」

今年分隊仍由兩位隊長透過「選秀」方式進行，不過馬龍能否再帶到約柯奇，要到最後一刻才揭曉。NBA今年改變規則，詹姆斯和安戴托昆波將在明星賽前才挑選隊友，選秀會將在20日明星賽開打前的前半小時舉行。

馬龍成為金塊隊史第3位執掌明星賽兵符的教頭，另兩人是1977年的布朗（Larry Brown）和2010年的卡爾（George Karl）。